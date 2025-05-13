Енергоатом: РФ незаконно позбавила волі щонайменше 13 працівників ЗАЕС
Росія незаконно позбавила волі щонайменше 13 працівників окупованої Запорізької атомної електростанції. Більшість з них отримали "вироки" суду, а троє зникли безвісти. Про це повідомило Державне підприємство "Національна атомна енергогенерувальна компанія "Енергоатом".
За даними оператора, з початку окупації ЗАЕС Росія почала безпрецедентний тиск на працівників, які відмовились переходити на бік ворога і підписувати "контракти" з Росатомом.
Наразі відомо про сімох працівників ЗАЕС, які були незаконно засуджені російським судом до ув'язнення.
"Ще троє співробітників перебувають у тюрмах в очікуванні фейкових вироків. Доля ще трьох залишається невідомою – вони вважаються зниклими безвісти", – повідомили у компанії.
Як повідомив "Енергоатом", близько п’яти тисяч фахівців змогли покинути тимчасово окупований Енергодар.
Підприємство наголосило, що Росія продовжує використовувати ЗАЕС як військову базу. Зокрема, в машинних залах блоків стоять військові автівки, зберігається вибухонебезпечна зброя.
"Обладнання станції дедалі більше деградує, і про жодний безпечний сценарій перезапуску ЗАЕС не може бути й мови", – повідомили в "Енергоатомі".
Оператор заявив, що всі незаконно позбавлені волі співробітники ЗАЕС мають бути звільнені, РФ повинна вивести зі станції своїх військових і військову техніку та передати контроль над станцією "Енергоатому".
"Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту", – заявило підприємство.
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