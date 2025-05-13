Енергоатом: РФ незаконно позбавила волі щонайменше 13 працівників ЗАЕС

Доля трьох співробітників окупованої станції, які потрапили у полон, залишається невідомою

ЗАЕС (Фото: uatom)

Росія незаконно позбавила волі щонайменше 13 працівників окупованої Запорізької атомної електростанції. Більшість з них отримали "вироки" суду, а троє зникли безвісти. Про це повідомило Державне підприємство "Національна атомна енергогенерувальна компанія "Енергоатом".

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За даними оператора, з початку окупації ЗАЕС Росія почала безпрецедентний тиск на працівників, які відмовились переходити на бік ворога і підписувати "контракти" з Росатомом.

Наразі відомо про сімох працівників ЗАЕС, які були незаконно засуджені російським судом до ув'язнення.

"Ще троє співробітників перебувають у тюрмах в очікуванні фейкових вироків. Доля ще трьох залишається невідомою – вони вважаються зниклими безвісти", – повідомили у компанії.

Як повідомив "Енергоатом", близько п’яти тисяч фахівців змогли покинути тимчасово окупований Енергодар.

Підприємство наголосило, що Росія продовжує використовувати ЗАЕС як військову базу. Зокрема, в машинних залах блоків стоять військові автівки, зберігається вибухонебезпечна зброя.

"Обладнання станції дедалі більше деградує, і про жодний безпечний сценарій перезапуску ЗАЕС не може бути й мови", – повідомили в "Енергоатомі".

Оператор заявив, що всі незаконно позбавлені волі співробітники ЗАЕС мають бути звільнені, РФ повинна вивести зі станції своїх військових і військову техніку та передати контроль над станцією "Енергоатому".

"Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту", – заявило підприємство.