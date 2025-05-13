Энергоатом: РФ незаконно лишила свободы не менее 13 работников ЗАЭС
Россия незаконно лишила свободы по меньшей мере 13 работников оккупированной Запорожской атомной электростанции. Большинство из них получили "приговоры" суда, а трое пропали без вести. Об этом сообщило Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".
По данным оператора, с начала оккупации ЗАЭС Россия начала беспрецедентное давление на работников, отказавшихся переходить на сторону врага и подписывать "контракты" с Росатомом.
Сейчас известно о семи работниках ЗАЭС, которые были незаконно приговорены российским судом к заключению.
"Еще трое сотрудников находятся в тюрьмах в ожидании фейковых приговоров. Судьба еще трех остается неизвестной – они считаются пропавшими без вести", – сообщили в компании.
Как сообщил "Энергоатом", около пяти тысяч специалистов смогли покинуть временно оккупированный Энергодар.
Предприятие подчеркнуло, что Россия продолжает использовать ЗАЭС как военную базу. В частности, в машинных залах блоков стоят военные машины, хранится взрывоопасное оружие.
"Оборудование станции все больше деградирует, и ни о каком безопасном сценарии перезапуска ЗАЭС не может быть и речи", – сообщили в "Энергоатоме".
Оператор заявил, что все незаконно лишенные свободы сотрудники ЗАЭС должны быть освобождены, РФ должна вывести со станции своих военных и военную технику и передать контроль над станцией "Энергоатому".
"Это единственный путь к восстановлению ядерной и радиационной безопасности всего континента", – заявило предприятие.
- В марте президент США Трамп заявлял, что его государство ведет переговоры с Украиной относительно ее электростанций.
- 28 марта в Украине ответили на заявления Кремля по поводу "российской ЗАЭС". В МИД подчеркнули, что станция была и будет украинской.
- 22 апреля Зеленский заявлял, что США официально не предлагали деоккупацию и общий контроль над Запорожской АЭС.
- 7 мая Запорожская атомная электростанция оказалась под угрозой очередного блекаута после российского обстрела, в результате которого повреждена одна из двух линий электропередач, соединяющих ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.