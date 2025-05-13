Энергоатом: РФ незаконно лишила свободы не менее 13 работников ЗАЭС

ЗАЭС (Фото: uatom)

Россия незаконно лишила свободы по меньшей мере 13 работников оккупированной Запорожской атомной электростанции. Большинство из них получили "приговоры" суда, а трое пропали без вести. Об этом сообщило Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По данным оператора, с начала оккупации ЗАЭС Россия начала беспрецедентное давление на работников, отказавшихся переходить на сторону врага и подписывать "контракты" с Росатомом.

Сейчас известно о семи работниках ЗАЭС, которые были незаконно приговорены российским судом к заключению.

"Еще трое сотрудников находятся в тюрьмах в ожидании фейковых приговоров. Судьба еще трех остается неизвестной – они считаются пропавшими без вести", – сообщили в компании.

Как сообщил "Энергоатом", около пяти тысяч специалистов смогли покинуть временно оккупированный Энергодар.

Предприятие подчеркнуло, что Россия продолжает использовать ЗАЭС как военную базу. В частности, в машинных залах блоков стоят военные машины, хранится взрывоопасное оружие.

"Оборудование станции все больше деградирует, и ни о каком безопасном сценарии перезапуска ЗАЭС не может быть и речи", – сообщили в "Энергоатоме".

Оператор заявил, что все незаконно лишенные свободы сотрудники ЗАЭС должны быть освобождены, РФ должна вывести со станции своих военных и военную технику и передать контроль над станцией "Энергоатому".

"Это единственный путь к восстановлению ядерной и радиационной безопасности всего континента", – заявило предприятие.