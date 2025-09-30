Естонців закликали утриматися від поїздок до Білорусі через ризики затримань

МЗС Естонії наголосило, що у разі затримання у Білорусі можуть виникнути складнощі з отриманням консульської допомоги

Ілюстративне фото: Depositphotos

Міністерство закордонних справ Естонії застерегло від поїздок до Білорусі через опитування і затримання естонських громадян, а також через складнощі з отриманням консульської допомоги. Про це повідомляє ERR.

Дипломат естонського МЗС Ангела Саар-Рааман зазначила, що було чимало випадків на кордоні та всередині Білорусі, коли з громадянами Естонії вступали в контакт, їх опитували або затримували, як і громадян інших країн ЄС.

Вона додала, що у разі виникнення проблем у Білорусі може бути важко отримати допомогу естонського консула.

"З 20 травня 2024 року в естонській дипмісії в Білорусі немає дипломата, і білоруського дипломата в Естонії теж немає. У нас також немає в Білорусі консула. У разі поїздки до Білорусі слід враховувати, що надання консульської допомоги може зайняти набагато більше часу, ніж зазвичай, або взагалі бути неможливим", – сказала Саар-Рааман.