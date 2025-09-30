Естонців закликали утриматися від поїздок до Білорусі через ризики затримань
Міністерство закордонних справ Естонії застерегло від поїздок до Білорусі через опитування і затримання естонських громадян, а також через складнощі з отриманням консульської допомоги. Про це повідомляє ERR.
Дипломат естонського МЗС Ангела Саар-Рааман зазначила, що було чимало випадків на кордоні та всередині Білорусі, коли з громадянами Естонії вступали в контакт, їх опитували або затримували, як і громадян інших країн ЄС.
Вона додала, що у разі виникнення проблем у Білорусі може бути важко отримати допомогу естонського консула.
"З 20 травня 2024 року в естонській дипмісії в Білорусі немає дипломата, і білоруського дипломата в Естонії теж немає. У нас також немає в Білорусі консула. У разі поїздки до Білорусі слід враховувати, що надання консульської допомоги може зайняти набагато більше часу, ніж зазвичай, або взагалі бути неможливим", – сказала Саар-Рааман.
- 12 вересня Польща повністю закрила кордон із Білоруссю на тлі російсько-білоруських навчань "Захід". У ніч проти 25 вересня Польща частково відкрила кордон із Білоруссю.
- 26 вересня польський уряд закликав громадян негайно виїхати з Білорусі, пояснивши це зростанням напруженості у регіоні.
Коментарі (0)