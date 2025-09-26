Польський уряд закликав громадян негайно виїхати з Білорусі
Міністерство закордонних справ Польщі рекомендує громадянам утриматися від поїздок в Білорусь і закликає виїхати з країни тих, хто вже там. Повідомлення оприлюднено на сайті польського уряду.
Відомство пояснило свій заклик зростанням напруженості у регіоні, триваючою війною та "неодноразовими свавільними арештами" громадян Польщі у Білорусі.
"У разі різкого погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів або інших непередбачених обставин евакуація може виявитися значно складнішою або навіть неможливою", – наголосили у Польщі.
Поляків, які залишаються у Білорусі, закликають негайно залишити її територію, використовуючи доступні комерційні та приватні засоби.
Після часткового відкриття кордону для пасажирського сполучення з Польщею доступний лише прикордонний перехід Тересполь – Брест. Крім того, для вантажних перевезень функціонує прикордонний перехід Корощин (Кукурики) – Козловичі.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну в Польщу залетіли "шахеди". Країна зафіксувала 21 порушення повітряного простору російськими дронами.
- 12 вересня Польща повністю закрила кордон із Білоруссю на тлі російсько-білоруських навчань "Захід". У ніч проти 25 вересня Польща частково відкрила кордон із Білоруссю.
