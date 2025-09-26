Польское правительство призвало граждан немедленно выехать из Беларуси

МИД Польши отметило, что в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью эвакуация может оказаться невозможной

Иллюстративное фото: Depositphotos

Министерство иностранных дел Польши рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Беларусь и призывает выехать из страны тех, кто уже там. Сообщение обнародовано на сайте польского правительства.

Ведомство объяснило свой призыв ростом напряженности в регионе, продолжающейся войной и "неоднократными произвольными арестами" граждан Польши в Беларуси.

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться значительно сложнее или даже невозможной", – отметили в Польше.

Поляков, которые остаются в Беларуси, призывают немедленно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства.

После частичного открытия границы для пассажирского сообщения с Польшей доступен только пограничный переход Тересполь – Брест. Кроме того, для грузовых перевозок функционирует пограничный переход Корощин (Кукурики) – Козловичи.