Польское правительство призвало граждан немедленно выехать из Беларуси
Министерство иностранных дел Польши рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Беларусь и призывает выехать из страны тех, кто уже там. Сообщение обнародовано на сайте польского правительства.
Ведомство объяснило свой призыв ростом напряженности в регионе, продолжающейся войной и "неоднократными произвольными арестами" граждан Польши в Беларуси.
"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться значительно сложнее или даже невозможной", – отметили в Польше.
Поляков, которые остаются в Беларуси, призывают немедленно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства.
После частичного открытия границы для пассажирского сообщения с Польшей доступен только пограничный переход Тересполь – Брест. Кроме того, для грузовых перевозок функционирует пограничный переход Корощин (Кукурики) – Козловичи.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Страна зафиксировала 21 нарушение воздушного пространства российскими дронами.
- 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Беларусью на фоне российско-беларуских учений "Запад". В ночь на 25 сентября Польша частично открыла границу с Беларусью.
