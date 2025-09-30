Эстонцев призвали воздержаться от поездок в Беларусь из-за рисков задержаний
Министерство иностранных дел Эстонии предостерегло от поездок в Беларусь из-за опроса и задержания эстонских граждан, а также из-за сложностей с получением консульской помощи. Об этом сообщает ERR.
Дипломат эстонского МИД Ангела Саар-Рааман отметила, что было немало случаев на границе и внутри Беларуси, когда с гражданами Эстонии вступали в контакт, их опрашивали или задерживали, как и граждан других стран ЕС.
Она добавила, что в случае возникновения проблем в Беларуси может быть трудно получить помощь эстонского консула.
"С 20 мая 2024 года в эстонской дипмиссии в Беларуси нет дипломата, и беларусского дипломата в Эстонии тоже нет. У нас также нет в Беларуси консула. При поездке в Беларусь следует учитывать, что предоставление консульской помощи может занять гораздо больше времени, чем обычно, или вообще быть невозможным", – сказала Саар-Рааман.
- 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Беларусью на фоне российско-беларусских учений "Запад". В ночь на 25 сентября Польша частично открыла граница с Беларусью.
- 26 сентября польское правительство призвало граждан немедленно покинуть Беларусь, объяснив это ростом напряженности в регионе.
Комментарии (0)