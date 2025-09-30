Эстонцев призвали воздержаться от поездок в Беларусь из-за рисков задержаний

МИД Эстонии отметил, что в случае задержания в Беларуси могут возникнуть сложности с получением консульской помощи

Иллюстративное фото: Depositphotos

Министерство иностранных дел Эстонии предостерегло от поездок в Беларусь из-за опроса и задержания эстонских граждан, а также из-за сложностей с получением консульской помощи. Об этом сообщает ERR.

Дипломат эстонского МИД Ангела Саар-Рааман отметила, что было немало случаев на границе и внутри Беларуси, когда с гражданами Эстонии вступали в контакт, их опрашивали или задерживали, как и граждан других стран ЕС.

Она добавила, что в случае возникновения проблем в Беларуси может быть трудно получить помощь эстонского консула.

"С 20 мая 2024 года в эстонской дипмиссии в Беларуси нет дипломата, и беларусского дипломата в Эстонии тоже нет. У нас также нет в Беларуси консула. При поездке в Беларусь следует учитывать, что предоставление консульской помощи может занять гораздо больше времени, чем обычно, или вообще быть невозможным", – сказала Саар-Рааман.