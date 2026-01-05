Федоров запропонує зміни у Міноборони. Зеленський розраховує на підтримку його кандидатури

Михайло Федоров та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

За тиждень віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представить проєкти рішень, які планує реалізувати на посаді очільника Міністерства оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Федоровим.

Зеленський обговорив із міністром формат роботи оборонного відомства. Головний принцип – технологічність української оборони повинна зберігати життя оборонців.

"Росія в цій війні має одну значну перевагу, а саме можливість тиснути масштабом ударів, масштабом штурмів на Україну. Ми маємо та мусимо відповідати більш активним застосуванням технологій, швидшим розвитком нових видів зброї, новою тактикою", – заявив президент.

Глава держави додав, що від початку повномасштабної війни Мінцифра була й залишається активним джерелом інновацій для української оборони. Це стосується і розвитку ринку виробників зброї, застосування дронів та сучасного звʼязку.

Він констатував, що Україна віддана дипломатії й прагне закінчити війну якнайшвидше, але Росія не демонструє аналогічного підходу та затягує агресію.

"Будемо протидіяти цьому завдяки більшій технологічності й трансформації сфери оборони. Обговорили формати змін, які Федоров готується впровадити на посаді міністра оборони України. За тиждень Михайло представить проєкти рішень, які потрібні. Розраховую, що в парламенті підтримають таке посилення", – написав Зеленський.

Федоров доповів президенту про те, як уже реалізуються різні напрямки модернізації сфери оборони. Технологічні рішення вже працюють. Зокрема, за грудень 2025 року верифіковано та підтверджено на відео вже 35 000 знищених окупантів, за листопад було 30 000 підтверджених уражень, за жовтень було 26 000 уражень, уточнив Зеленський.

"Очевидно, що технології працюють ефективно. Чітко збільшується постачання дронів у війська. Готуємо наші нові особливі формати посилення дронового складника нашого захисту", – резюмував президент.

2 січня 2026 року Зеленський запропонував Федорову посаду міністра оборони.

Тим часом чинного очільника Міноборони Шмигаля президент розглядає на посаду віцепрем'єра – міністра енергетики.