Федоров предложит изменения в МО. Зеленский рассчитывает на поддержку его кандидатуры

Президент обсудил с Федоровым, который вместо Минцифры должен возглавить Минобороны, запланированные новации в ведомстве

Михаил Федоров и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Через неделю вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров представит проекты решений, которые планирует реализовать на посту главы Министерства обороны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам встречи с Федоровым.

Зеленский обсудил с министром формат работы оборонного ведомства. Главный принцип – технологичность украинской обороны должна сохранять жизнь защитников.

"Россия в этой войне имеет одно значительное преимущество, а именно возможность давить масштабом ударов, масштабом штурмов на Украину. Мы должны отвечать более активным применением технологий, быстрым развитием новых видов оружия, новой тактикой", – заявил президент.

Глава государства добавил, что с начала полномасштабной войны Минцифра была и остается активным источником инноваций для украинской обороны. Это касается и развития рынка производителей оружия, применения дронов и современной связи.

Он констатировал, что Украина привержена дипломатии и стремится закончить войну как можно быстрее, но Россия не демонстрирует аналогичного подхода и затягивает агрессию.

"Будем противодействовать этому благодаря большей технологичности и трансформации сферы обороны. Обсудили форматы изменений, которые Федоров готовится внедрить на посту министра обороны Украины. Через неделю Михаил представит проекты нужных решений. Рассчитываю, что в парламенте поддержат такое усиление", – написал Зеленский.

Федоров доложил президенту о том, как уже реализуются различные направления модернизации сферы обороны. Технологические решения уже работают. В частности, за декабрь 2025 года верифицировано и подтверждено на видео уже 35 000 уничтоженных оккупантов, за ноябрь было 30 000 подтвержденных поражений, за октябрь было 26 000 поражений, уточнил Зеленский.

"Очевидно, что технологии работают эффективно. Четко увеличивается поставка дронов в армию. Готовим наши новые особые форматы усиления дроновой составляющей нашей защиты", – резюмировал президент.

2 января 2026 года Зеленский предложил Федорову должность министра обороны.

Тем временем действующего главу Минобороны Шмыгаля президент рассматривает на должность вице-премьера – министра энергетики.