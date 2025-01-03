Фейкові "повістки" у Польщі – справа рук Росії, вважає посол України

"Жоден з громадян, до яких ми пробували додзвонитися, не підтвердив, що були будь-які звернення від польських органів влади", — заявив Боднар

Василь Боднар (Фото: МЗС)

Посол України в Польщі Василь Боднар вважає, що інформація про вручення "повісток" українцям у Польщі, найімовірніше, поширювалася через Telegram. Про це дипломат повідомив у коментарі Суспільне.

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За його словами, наразі ведеться тісна співпраця з польською стороною, зокрема у протидії дезінформації.

"Ми протягом дня намагалися перевірити, чи дійсно хтось отримав такі звернення. Насправді жоден з громадян, до яких ми пробували додзвонитися, не підтвердив, що були будь-які звернення від польських органів влади", — підкреслив посол.

Боднар зазначив, що Росія постійно організовує інформаційні кампанії з метою дискредитації України та її державних установ.

"Як ви знаєте, ми працюємо над тим, щоб продовжувати набір до українського легіону, який є на території Польщі. Але це є добровільний набір, без жодного примусу. І також ця ініціатива може бути одним з об'єктів такої інформаційної атаки", — додав він.

Посол припустив, що ця дезінформація може бути пов’язана з мобілізацією в Україні.

"З іншого боку, в Україні триває мобілізація. Це також треба враховувати, оскільки опосередковано об'єктом атаки може бути також якраз і цей процес", — зазначив Боднар.

Раніше повідомлялося, що у Польщі українським чоловікам почали надходити фейкові листи нібито від Управління у справах іноземців. У листах йдеться про необхідність проходження військової служби у ЗСУ у зв'язку із мобілізацією.