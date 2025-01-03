Фейковые "повестки" в Польше – дело рук России, считает посол Украины
Посол Украины в Польше Василий Боднар считает, что информация о вручении "повесток" украинцам в Польше, скорее всего, распространялась через Telegram. Об этом дипломат сообщил в комментарии Суспильне.
По его словам, сейчас ведется тесное сотрудничество с польской стороной, в частности в противодействии дезинформации.
"Мы в течение дня пытались проверить, действительно ли кто-то получил такие обращения. На самом деле ни один из граждан, которым мы пробовали дозвониться, не подтвердил, что были какие-либо обращения от польских органов власти", — подчеркнул посол.
Боднар отметил, что Россия постоянно организует информационные кампании в целях дискредитации Украины и ее государственных учреждений.
"Как вы знаете, мы работаем над тем, чтобы продолжать набор в украинский легион, который есть на территории Польши. Но это добровольный набор, без всякого принуждения. И также эта инициатива может быть одним из объектов такой информационной атаки", — добавил он.
Посол предположил, что эта дезинформация может быть связана с мобилизацией в Украине.
"С другой стороны, в Украине продолжается мобилизация. Это также нужно учитывать, поскольку опосредованным объектом атаки может быть также как раз и этот процесс", – отметил Боднар.
Ранее сообщалось, что в Польше украинским мужчинам начали поступать фейковые письма якобы от Управления по делам иностранцев. В письмах речь идет о необходимости прохождения военной службы в ВСУ в связи с мобилизацией.
- В апреле 2024 года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что его страна готова вернуть в Украину мужчин от 18 до 60 лет.
- Посол Украины в Польше в ответ заявил, что Украина пока не обращалась с просьбой помочь в "транспортировке" мужчин.