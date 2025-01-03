Фейковые "повестки" в Польше – дело рук России, считает посол Украины

"Ни один из граждан, которым мы пробовали дозвониться, не подтвердил, что были какие-либо обращения от польских органов власти", — заявил Боднар

Василий Боднар (Фото: МИД)

Посол Украины в Польше Василий Боднар считает, что информация о вручении "повесток" украинцам в Польше, скорее всего, распространялась через Telegram. Об этом дипломат сообщил в комментарии Суспильне.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По его словам, сейчас ведется тесное сотрудничество с польской стороной, в частности в противодействии дезинформации.

"Мы в течение дня пытались проверить, действительно ли кто-то получил такие обращения. На самом деле ни один из граждан, которым мы пробовали дозвониться, не подтвердил, что были какие-либо обращения от польских органов власти", — подчеркнул посол.

Боднар отметил, что Россия постоянно организует информационные кампании в целях дискредитации Украины и ее государственных учреждений.

"Как вы знаете, мы работаем над тем, чтобы продолжать набор в украинский легион, который есть на территории Польши. Но это добровольный набор, без всякого принуждения. И также эта инициатива может быть одним из объектов такой информационной атаки", — добавил он.

Посол предположил, что эта дезинформация может быть связана с мобилизацией в Украине.

"С другой стороны, в Украине продолжается мобилизация. Это также нужно учитывать, поскольку опосредованным объектом атаки может быть также как раз и этот процесс", – отметил Боднар.

Ранее сообщалось, что в Польше украинским мужчинам начали поступать фейковые письма якобы от Управления по делам иностранцев. В письмах речь идет о необходимости прохождения военной службы в ВСУ в связи с мобилизацией.