Франція запросить Росію на річницю висадки союзників у Нормандії – Europe 1

Запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва РФ у Франції

79-та річниця висадки в Нормандії (Фото: EPA)

Франція запросить російську делегацію на урочистості з приводу 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Про це повідомила радіостанція Europe 1 з посиланням на неназваних співрозмовників, знайомих з рішенням французької влади.

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У матеріалі йдеться, що російська делегація буде представлена в Нормандії 6 червня, якщо Москва прийме запрошення Єлисейського палацу.

Запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва Росії у Франції.

Хто у такому випадку представлятиме РФ на урочистостях, поки невідомо, адже Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

ДОВІДКА Висадка союзників у Нормандії – десантна операція, що була проведена 6 червня 1944 року під час Другої світової війни силами союзників: США, Великої Британії та Канади. Метою висадки було відкриття Другого фронту в Європі та звільнення західної частини континенту від нацистської окупації. Захоплення декількох плацдармів у Франції дало змогу розгорнути наступ і витіснити німецькі війська. Висадка союзників у Нормандії – десантна операція, що була проведена 6 червня 1944 року під час Другої світової війни силами союзників: США, Великої Британії та Канади. Метою висадки було відкриття Другого фронту в Європі та звільнення західної частини континенту від нацистської окупації. Захоплення декількох плацдармів у Франції дало змогу розгорнути наступ і витіснити німецькі війська.

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