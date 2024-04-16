Франция пригласит Россию на годовщину высадки союзников в Нормандии – Europe 1

Приглашение будет направлено в дипломатическое представительство РФ во Франции

79-я годовщина высадки в Нормандии (Фото: EPA)

Франция пригласит российскую делегацию на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с решением французских властей.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В материале говорится, что российская делегация будет представлена в Нормандии 6 июня, если Москва примет приглашение Елисейского дворца.

Приглашение будет направлено в дипломатическое представительство России во Франции.

Кто в таком случае будет представлять РФ на торжествах, пока неизвестно, ведь Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

СПРАВКА Высадка союзников в Нормандии – десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года во время Второй мировой войны силами союзников: США, Великобритании и Канады. Целью высадки было открытие Второго фронта в Европе и освобождение западной части континента от нацистской оккупации. Захват нескольких плацдармов во Франции позволил развернуть наступление и вытеснить немецкие войска. Высадка союзников в Нормандии – десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года во время Второй мировой войны силами союзников: США, Великобритании и Канады. Целью высадки было открытие Второго фронта в Европе и освобождение западной части континента от нацистской оккупации. Захват нескольких плацдармов во Франции позволил развернуть наступление и вытеснить немецкие войска.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

19 июля стало известно, что Путин не примет участие в саммите БРИКС в Южной Африке из-за опасений, что ЮАР исполнит ордер МКС.

Читайте также: Звонок Лекарню – Шойгу. МИД Франции: Разговоры с Россией больше не в интересах страны