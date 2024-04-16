Франция пригласит Россию на годовщину высадки союзников в Нормандии – Europe 1
Франция пригласит российскую делегацию на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с решением французских властей.
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В материале говорится, что российская делегация будет представлена в Нормандии 6 июня, если Москва примет приглашение Елисейского дворца.
Приглашение будет направлено в дипломатическое представительство России во Франции.
Кто в таком случае будет представлять РФ на торжествах, пока неизвестно, ведь Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
СПРАВКАВысадка союзников в Нормандии – десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года во время Второй мировой войны силами союзников: США, Великобритании и Канады. Целью высадки было открытие Второго фронта в Европе и освобождение западной части континента от нацистской оккупации. Захват нескольких плацдармов во Франции позволил развернуть наступление и вытеснить немецкие войска.
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