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Генерал ЗСУ про бої на півдні: Робимо все, щоб вибити РФ. Вони втратили майже чотири роти

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 19:39
Генерал ЗСУ про бої на півдні: Робимо все, щоб вибити РФ. Вони втратили майже чотири роти - Фото
Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку генерал Олександр Тарнавський заявив, що Збройні Сили України роблять все, щоб вибити росіян із їхніх позицій.

За його словами, Сили оборони системно знищують піхоту й техніку ворога та роблять все, щоб вибивати його з позицій.

За добу ракетники та артилеристи виконали 1504 вогневих завдання на цьому напрямку — росіяни втратили майже чотири роти вбитими та пораненими.

Знищено та пошкоджено 33 одиниці військової техніки — вертоліт Ка-52, шість танків, чотири бойові машини піхоти, три тягачі МТЛБ, гаубиці 2С19 "Мста-С" та 2А65 "Мста-Б", самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздика" та "Акація", зенітні комплекси "Тор" та "Бук-М2", безпілотники "Орлан-10" та "Ластівка-М".

Також знищено склад із боєприпасами.

Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр

Дмитро Гриниченко
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війнавтратинаступЗапорізька областьОлександр Тарнавськийтаврійський напрямок
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