Генерал ЗСУ про бої на півдні: Робимо все, щоб вибити РФ. Вони втратили майже чотири роти

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку генерал Олександр Тарнавський заявив, що Збройні Сили України роблять все, щоб вибити росіян із їхніх позицій.

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За його словами, Сили оборони системно знищують піхоту й техніку ворога та роблять все, щоб вибивати його з позицій.

За добу ракетники та артилеристи виконали 1504 вогневих завдання на цьому напрямку — росіяни втратили майже чотири роти вбитими та пораненими.

Знищено та пошкоджено 33 одиниці військової техніки — вертоліт Ка-52, шість танків, чотири бойові машини піхоти, три тягачі МТЛБ, гаубиці 2С19 "Мста-С" та 2А65 "Мста-Б", самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздика" та "Акація", зенітні комплекси "Тор" та "Бук-М2", безпілотники "Орлан-10" та "Ластівка-М".

Також знищено склад із боєприпасами.

Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.

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