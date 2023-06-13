Генерал ВСУ о боях на юге: Делаем все, чтобы выбить РФ. Они потеряли почти четыре роты

Командующий Сил обороны Таврийского направления генерал Александр Тарнавский заявил, что Вооруженные Силы Украины делают все, чтобы выбить россиян из их позиций.

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По его словам, Силы обороны системно уничтожают пехоту и технику врага и делают все, чтобы выбивать его с позиций.

За сутки ракетчики и артиллеристы выполнили 1504 огневые задачи на данном направлении — россияне потеряли почти четыре роты убитыми и ранеными.

Уничтожено и повреждено 33 единицы военной техники — вертолет Ка-52, шесть танков, четыре боевых машины пехоты, три тягача МТЛБ, гаубицы 2С19 "Мста-С" и 2А65 "Мста-Б", самоходные артиллерийские установки 2С1"Гвоздика" и 2С3 "Акація", зенитные комплексы "Тор" и "Бук-М2", беспилотники " Орлан-10" и "Ласточка-М".

Также уничтожен склад с боеприпасами.

Ранее ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.

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