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Генерал ВСУ о боях на юге: Делаем все, чтобы выбить РФ. Они потеряли почти четыре роты

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 19:39
Генерал ВСУ о боях на юге: Делаем все, чтобы выбить РФ. Они потеряли почти четыре роты - Фото
Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)

Командующий Сил обороны Таврийского направления генерал Александр Тарнавский заявил, что Вооруженные Силы Украины делают все, чтобы выбить россиян из их позиций. 

По его словам, Силы обороны системно уничтожают пехоту и технику врага и делают все, чтобы выбивать его с позиций. 

За сутки ракетчики и артиллеристы выполнили 1504 огневые задачи на данном направлении — россияне потеряли почти четыре роты убитыми и ранеными. 

Уничтожено и повреждено 33 единицы военной техники — вертолет Ка-52, шесть танков, четыре боевых машины пехоты, три тягача МТЛБ, гаубицы 2С19 "Мста-С" и 2А65 "Мста-Б", самоходные артиллерийские установки 2С1"Гвоздика" и 2С3 "Акація", зенитные комплексы "Тор" и "Бук-М2", беспилотники " Орлан-10" и "Ласточка-М". 

Также уничтожен склад с боеприпасами. 

Ранее ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.

Читайте также: Наступление ВСУ: Продвижение на юге до 1,5 км – Маляр

Дмитрий Гриниченко
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