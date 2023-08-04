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Генштаб: Під Бахмутом Сили оборони стримують росіян на південь від Іванівського – карта

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 07:24
Генштаб: Під Бахмутом Сили оборони стримують росіян на південь від Іванівського – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Під Бахмутом Сили оборони стримують російських окупантів на південь від Іванівського. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 4 серпня.

Минулої доби на фронті сталося близько 40 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують росіян у напрямку на південь і на південний схід від Іванівського.

Генштаб: Під Бахмутом Сили оборони стримують росіян на південь від Іванівського – карта

На Авдіївському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії на північ і на південний схід від Авдіївки та на південний схід від Первомайського.

Генштаб: Під Бахмутом Сили оборони стримують росіян на південь від Іванівського – карта

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар'їнка.

На Шахтарському напрямку окупанти здійснили безуспішні спроби відновити втрачене становище на захід від Старомайорського і на схід від Урожайного.

Генштаб: Під Бахмутом Сили оборони стримують росіян на південь від Іванівського – карта

Авіація сил оборони за минулу добу завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника та два – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Ракетні війська та артилерія минулої доби уразили 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, станцію радіолокації, пункт управління, три райони зосередження особового складу, два засоби протиповітряної оборони й три склади боєприпасів ворога.

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Наталія Медведєва
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