Генштаб: Під Бахмутом Сили оборони стримують росіян на південь від Іванівського – карта

Під Бахмутом Сили оборони стримують російських окупантів на південь від Іванівського. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 4 серпня.

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Минулої доби на фронті сталося близько 40 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують росіян у напрямку на південь і на південний схід від Іванівського.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії на північ і на південний схід від Авдіївки та на південний схід від Первомайського.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар'їнка.

На Шахтарському напрямку окупанти здійснили безуспішні спроби відновити втрачене становище на захід від Старомайорського і на схід від Урожайного.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника та два – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Ракетні війська та артилерія минулої доби уразили 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, станцію радіолокації, пункт управління, три райони зосередження особового складу, два засоби протиповітряної оборони й три склади боєприпасів ворога.

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