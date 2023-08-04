Генштаб: Под Бахмутом Силы обороны сдерживают россиян южнее Ивановского – карта

Под Бахмутом Силы обороны сдерживают российских оккупантов южнее Ивановского. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 4 августа.

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За прошедшие сутки на фронте произошло около 40 боевых столкновений.

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают россиян в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского.

На Авдеевском направлении оккупанты совершили безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили 12 артиллерийских средств на огневых позициях, радиолокационную станцию, пункт управления, три района сосредоточения личного состава, два средства противовоздушной обороны и три склада боеприпасов врага.

24 июля 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Он подчеркнул, что наступательная операция – это не компьютерная игра.

В Белом доме заявили, что наступление ВСУ не остановилось, оно продолжается, и в США не намерены обсуждать военную операцию, "сидя на диване".

Секретарь СНБО Данилов: В наступлении ВСУ нет никаких графиков и дедлайнов. На метр земли – до пяти мин.

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