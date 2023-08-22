Генштаб: РФ наступає в районі Бахмута та Донецька, про бої під Куп'янськом не сказано — карта
Російські окупанти наступають у районі Бахмута та тимчасово окупованого Донецька, Збройні Сили України продовжують наступ на півдні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося близько 30 бойових зіткнень.
Варто зазначити, що ГШ не згадує бої на ділянці Куп'янськ-Лиман, де останнім часом росіянам запекло атакували, сказано лише про обстріл.
У районі Бахмута ворог атакував поблизу Кліщіївки, ЗСУ відбилися.
Біля Донецька українські воїни стримують наступ загарбників у районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки.
Також продовжується наступ Сил оборони у напрямку Бердянська та Мелітополя.
Українська авіація завдала шести ударів по районах зосередження особового складу. Ракетники та артилеристи вразили чотири пункти управління, район зосередження піхоти, озброєння та техніки, а також три артилерійські засоби на позиціях.
- 15 серпня 2023 року на тимчасово окупованому Запоріжжі сталася стрілянина між бойовиками диктатора Чечні Кадирова та дагестанцями.
- Наприкінці червня з'явились супутникові знімки, згідно з якими перед українським контрнаступом окупанти спорудили дамбу на околицях тимчасово окупованого Токмака.
- У квітні 2022 року сталася перестрілка між бурятами та чеченцями, військовослужбовцями РФ, неподалік від Чорнобаївки.
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