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Генштаб: РФ наступає в районі Бахмута та Донецька, про бої під Куп'янськом не сказано — карта

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 06:50
Генштаб: РФ наступає в районі Бахмута та Донецька, про бої під Куп'янськом не сказано — карта - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районі Бахмута та тимчасово окупованого Донецька, Збройні Сили України продовжують наступ на півдні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося близько 30 бойових зіткнень.

Варто зазначити, що ГШ не згадує бої на ділянці Куп'янськ-Лиман, де останнім часом росіянам запекло атакували, сказано лише про обстріл.

У районі Бахмута ворог атакував поблизу Кліщіївки, ЗСУ відбилися.

Фронт у районі Бахмута (Карта: Military Land)

Біля Донецька українські воїни стримують наступ загарбників у районах Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Також продовжується наступ Сил оборони у напрямку Бердянська та Мелітополя.

Фронт у Запорізькій області (Карта: Military Land)

Українська авіація завдала шести ударів по районах зосередження особового складу. Ракетники та артилеристи вразили чотири пункти управління, район зосередження піхоти, озброєння та техніки, а також три артилерійські засоби на позиціях.

  • 15 серпня 2023 року на тимчасово окупованому Запоріжжі сталася стрілянина між бойовиками диктатора Чечні Кадирова та дагестанцями.
  • Наприкінці червня з'явились супутникові знімки, згідно з якими перед українським контрнаступом окупанти спорудили дамбу на околицях тимчасово окупованого Токмака.
  • У квітні 2022 року сталася перестрілка між бурятами та чеченцями, військовослужбовцями РФ, неподалік від Чорнобаївки.

Читайте також: NYT: ЗСУ у контрнаступі намагатимуться просунутися у напрямку Токмака, а далі – на Мелітополь

Дмитро Гриниченко
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