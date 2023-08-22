Генштаб: РФ наступает в районе Бахмута и Донецка, о боях под Купянском не сказано — карта
22.08.2023, 06:50
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты наступают в районе Бахмута и временно оккупированного Донецка, Вооруженные Силы Украины продолжают наступление на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло около 30 боевых столкновений.
Стоит отметить, что ГШ не упоминает бои на участке Купянск-Лиман, где в последнее время россияне ожесточенно атаковали, сказано только про обстрелы.
В районе Бахмута враг атаковал вблизи Клещеевки, ВСУ отбились.
Около Донецка украинские воины сдерживают наступление захватчиков в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки.
Также продолжается наступление Сил обороны в направлении Бердянска и Мелитополя.
Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава. Ракетчики и артиллеристы поразили четыре пункта управления, район сосредоточения пехоты, вооружения и техники, а также три артиллерийских средства на позициях.
- 15 августа 2023 года во временно оккупированной части Запорожской области произошла стрельба между боевиками диктатора Чечни Кадырова и дагестанцами.
- В конце июня появились спутниковые снимки, согласно которым перед украинским контрнаступлением оккупанты соорудили дамбу в окрестностях временно оккупированного Токмака.
- В апреле 2022 года произошла перестрелка между бурятами и чеченцами, военнослужащими РФ, недалеко от Чернобаевки.
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