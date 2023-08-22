Генштаб: РФ наступает в районе Бахмута и Донецка, о боях под Купянском не сказано — карта

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута и временно оккупированного Донецка, Вооруженные Силы Украины продолжают наступление на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло около 30 боевых столкновений.

Стоит отметить, что ГШ не упоминает бои на участке Купянск-Лиман, где в последнее время россияне ожесточенно атаковали, сказано только про обстрелы.

В районе Бахмута враг атаковал вблизи Клещеевки, ВСУ отбились.

Около Донецка украинские воины сдерживают наступление захватчиков в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки.



Также продолжается наступление Сил обороны в направлении Бердянска и Мелитополя.





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