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Генштаб: РФ наступает в районе Бахмута и Донецка, о боях под Купянском не сказано — карта

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 06:50
Генштаб: РФ наступает в районе Бахмута и Донецка, о боях под Купянском не сказано — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута и временно оккупированного Донецка, Вооруженные Силы Украины продолжают наступление на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло около 30 боевых столкновений.

Стоит отметить, что ГШ не упоминает бои на участке Купянск-Лиман, где в последнее время россияне ожесточенно атаковали, сказано только про обстрелы. 

В районе Бахмута враг атаковал вблизи Клещеевки, ВСУ отбились. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Около Донецка украинские воины сдерживают наступление захватчиков в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки.

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Также продолжается наступление Сил обороны в направлении Бердянска и Мелитополя.

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)
Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава. Ракетчики и артиллеристы поразили четыре пункта управления, район сосредоточения пехоты, вооружения и техники, а также три артиллерийских средства на позициях. 
  • 15 августа 2023 года во временно оккупированной части Запорожской области произошла стрельба между боевиками диктатора Чечни Кадырова и дагестанцами.
  • В конце июня появились спутниковые снимки, согласно которым перед украинским контрнаступлением оккупанты соорудили дамбу в окрестностях временно оккупированного Токмака.
  • В апреле 2022 года произошла перестрелка между бурятами и чеченцами, военнослужащими РФ, недалеко от Чернобаевки.

Читайте также: NYT: ВСУ в контрнаступлении будут пытаться продвинуться в направлении Токмака, а дальше – на Мелитополь

Дмитрий Гриниченко
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