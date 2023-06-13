Генштаб: РФ наступає в районі Бахмута, Кремінної та Донецька. Обороняється на півдні — мапа

Російські окупанти наступають у районі Бахмута, Кремінної та Донецька, а також стоять в обороні на півдні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 22 бойових зіткнення. У районі Кремінної росіяни атакували біля Веселого та Роздолівки, ЗСУ відбилися.

Біля Бахмута ворог намагався наступати у напрямку Оріхово-Василівки та Білої Гори, але невдало.

Поблизу Донецька Сили оборони відбили усі 14 атак загарбників у районі Мар'їнки.

На південному напрямі армія Росії продовжує стояти в обороні.

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та три — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, три райони зосередження піхоти, озброєння та техніки, склад боєприпасів, ЗРК, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, засіб протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби.

Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.

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