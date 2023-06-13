RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: РФ наступає в районі Бахмута, Кремінної та Донецька. Обороняється на півдні — мапа

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 19:01
Генштаб: РФ наступає в районі Бахмута, Кремінної та Донецька. Обороняється на півдні — мапа - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районі Бахмута, Кремінної та Донецька, а також стоять в обороні на півдні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 22 бойових зіткнення. У районі Кремінної росіяни атакували біля Веселого та Роздолівки, ЗСУ відбилися.

Фронт у районі Кремінної (Карта: Military Land)

Біля Бахмута ворог намагався наступати у напрямку Оріхово-Василівки та Білої Гори, але невдало.

Фронт в районі Бахмута (Карта: Military Land)

Поблизу Донецька Сили оборони відбили усі 14 атак загарбників у районі Мар'їнки.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

На південному напрямі армія Росії продовжує стояти в обороні.

Фронт у Запорізькій області (Мапа: Military Land)

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та три — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, три райони зосередження піхоти, озброєння та техніки, склад боєприпасів, ЗРК, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, засіб протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби.

Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасГенштабМар'їнканаступЗапорізька областьКреміннабахмут
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 