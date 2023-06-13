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Генштаб: РФ наступает в районе Бахмута, Кременной и Донецка. Обороняется на юге — карта

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 19:01
Генштаб: РФ наступает в районе Бахмута, Кременной и Донецка. Обороняется на юге — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Кременной и Донецка, а также стоят в обороне на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 22 боевых столкновения. В районе Кременной россияне атаковали возле Веселого и Раздоловки, ВСУ отбились.
Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)
Около Бахмута враг пытался наступать в направлении Орехово-Васильевки и Белой Горы, но неудачно.
Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)
Вблизи Донецка Силы обороны отбили все 14 атак захватчиков в районе Марьинки. 
Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)
На южном направлении армия России продолжает стоять в обороне.
Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)
Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и три — по зенитно-ракетным комплексам. 
Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, три района сосредоточения пехоты, вооружения и техники, склад боеприпасов, ЗРК, артиллерийское подразделение на огневой позиции, средство противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы. 

Ранее ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.

Читайте также: Наступление ВСУ: Продвижение на юге до 1,5 км – Маляр

Дмитрий Гриниченко
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