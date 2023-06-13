Генштаб: РФ наступает в районе Бахмута, Кременной и Донецка. Обороняется на юге — карта
13.06.2023, 19:01
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Кременной и Донецка, а также стоят в обороне на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 22 боевых столкновения. В районе Кременной россияне атаковали возле Веселого и Раздоловки, ВСУ отбились.
Около Бахмута враг пытался наступать в направлении Орехово-Васильевки и Белой Горы, но неудачно.
Вблизи Донецка Силы обороны отбили все 14 атак захватчиков в районе Марьинки.
На южном направлении армия России продолжает стоять в обороне.
Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и три — по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, три района сосредоточения пехоты, вооружения и техники, склад боеприпасов, ЗРК, артиллерийское подразделение на огневой позиции, средство противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы.
Ранее ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.
- Батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучного Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.
- 10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии — ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".
- Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка.
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