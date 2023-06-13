Генштаб: РФ наступает в районе Бахмута, Кременной и Донецка. Обороняется на юге — карта

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Кременной и Донецка, а также стоят в обороне на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 22 боевых столкновения. В районе Кременной россияне атаковали возле Веселого и Раздоловки, ВСУ отбились.

Около Бахмута враг пытался наступать в направлении Орехово-Васильевки и Белой Горы, но неудачно.

Вблизи Донецка Силы обороны отбили все 14 атак захватчиков в районе Марьинки.

На южном направлении армия России продолжает стоять в обороне.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и три — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, три района сосредоточения пехоты, вооружения и техники, склад боеприпасов, ЗРК, артиллерийское подразделение на огневой позиции, средство противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы.

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