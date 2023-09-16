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Генштаб: ЗСУ наступають у районах Кліщіївки, Донецька та на Запоріжжі, є успіхи — карта

Этот материал также доступен на русском
16.09.2023, 07:34
Генштаб: ЗСУ наступають у районах Кліщіївки, Донецька та на Запоріжжі, є успіхи — карта - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України наступають у районах Кліщіївки, Донецька, Вербового та Новопрокопівки, мають успіх. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 24 бойові сутички, в районі Бахмута українські воїни відбили атаки біля Ягідного та Богданівки, а також мали успіх у результаті штурмів поблизу Кліщіївки.

Біля тимчасово окупованого Донецька Сили оборони відбили 13 атак у районі Мар'їнки, також ворог був відкинутий в районі Урожайного. Водночас на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямах ЗСУ утримують ініціативу та атакують.

Також триває наступальна операція на Мелітополь, росіяни зазнають значних втрат у піхоті та техніці, відходять із позицій. Українські з'єднання мають частковий успіх у районах Вербового та Новопрокопівки, закріплюються.

Українська авіація завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження ворога.

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку, мали частковий успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
  • У травні командир тактичної групи "Азов" заявив, що воїни 3 ОШБр розгромили підрозділи 72 бригади РФ, повністю знищили дві роти, розбили бригадну розвідку, знищили значну кількість бойових бронемашин та захопили значну кількість полонених.
  • "Селище знищено, ніде встановити прапор". У 3-й штурмовій розповіли про бої за Андріївку.

Читайте також: Андріївка – ключ до успіху наступу на Бахмут, 72-гу бригаду РФ розбито вщент – 3 ОШБр

Дмитро Гриниченко
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