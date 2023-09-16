Генштаб: ЗСУ наступають у районах Кліщіївки, Донецька та на Запоріжжі, є успіхи — карта

Збройні Сили України наступають у районах Кліщіївки, Донецька, Вербового та Новопрокопівки, мають успіх. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 24 бойові сутички, в районі Бахмута українські воїни відбили атаки біля Ягідного та Богданівки, а також мали успіх у результаті штурмів поблизу Кліщіївки.

Біля тимчасово окупованого Донецька Сили оборони відбили 13 атак у районі Мар'їнки, також ворог був відкинутий в районі Урожайного. Водночас на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямах ЗСУ утримують ініціативу та атакують.

Також триває наступальна операція на Мелітополь, росіяни зазнають значних втрат у піхоті та техніці, відходять із позицій. Українські з'єднання мають частковий успіх у районах Вербового та Новопрокопівки, закріплюються.

Українська авіація завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження ворога.

15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку, мали частковий успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

У травні командир тактичної групи "Азов" заявив, що воїни 3 ОШБр розгромили підрозділи 72 бригади РФ, повністю знищили дві роти, розбили бригадну розвідку, знищили значну кількість бойових бронемашин та захопили значну кількість полонених.

"Селище знищено, ніде встановити прапор". У 3-й штурмовій розповіли про бої за Андріївку.

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