Генштаб: ЗСУ наступають у районах Кліщіївки, Донецька та на Запоріжжі, є успіхи — карта
Збройні Сили України наступають у районах Кліщіївки, Донецька, Вербового та Новопрокопівки, мають успіх. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 24 бойові сутички, в районі Бахмута українські воїни відбили атаки біля Ягідного та Богданівки, а також мали успіх у результаті штурмів поблизу Кліщіївки.
Біля тимчасово окупованого Донецька Сили оборони відбили 13 атак у районі Мар'їнки, також ворог був відкинутий в районі Урожайного. Водночас на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямах ЗСУ утримують ініціативу та атакують.
Також триває наступальна операція на Мелітополь, росіяни зазнають значних втрат у піхоті та техніці, відходять із позицій. Українські з'єднання мають частковий успіх у районах Вербового та Новопрокопівки, закріплюються.
Українська авіація завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження ворога.
- 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку, мали частковий успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
- У травні командир тактичної групи "Азов" заявив, що воїни 3 ОШБр розгромили підрозділи 72 бригади РФ, повністю знищили дві роти, розбили бригадну розвідку, знищили значну кількість бойових бронемашин та захопили значну кількість полонених.
- "Селище знищено, ніде встановити прапор". У 3-й штурмовій розповіли про бої за Андріївку.
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