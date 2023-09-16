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Генштаб: ВСУ наступают в районах Клещеевки, Донецка и на Запорожье, есть успехи — карта

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2023, 07:34
Генштаб: ВСУ наступают в районах Клещеевки, Донецка и на Запорожье, есть успехи — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины наступают в районах Клещеевки, Донецка, Вербового и Новопрокоповки, имеют успех. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 24 боевых столкновения, в районе Бахмута украинские воины отбили атаки у Ягодного и Богдановки, а также имели успех в результате штурмов вблизи Клещеевки. 

Около временно оккупированного Донецка Силы обороны отбили 13 атак в районе Марьинки, также враг был отброшен в районе Урожайного. Одновременно на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях ВСУ удерживают инициативу и атакуют. 

Также продолжается наступательная операция на Мелитополь, россияне несут значительные потери в пехоте и технике, отходят с позиций. Украинские соединения имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки, закрепляются. 

Украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техник. Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения врага. 

  • 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку, имели частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.
  • В мае командир тактической группы "Азов" заявил, что воины 3 ОШБр разгромили подразделения 72 бригады РФ, полностью уничтожили две роты, разбили бригадную разведку, уничтожили значительное количество боевых бронемашин и захватили значительное количество пленных.
  • "Поселок уничтожен, негде установить флаг". В 3-й штурмовой рассказали о боях за Андреевку.

Читайте также: Андреевка – ключ к успеху наступления на Бахмут, 72 бригада РФ разбита наголову – 3 ОШБр

Дмитрий Гриниченко
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