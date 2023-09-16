Генштаб: ВСУ наступают в районах Клещеевки, Донецка и на Запорожье, есть успехи — карта
Вооруженные Силы Украины наступают в районах Клещеевки, Донецка, Вербового и Новопрокоповки, имеют успех. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 24 боевых столкновения, в районе Бахмута украинские воины отбили атаки у Ягодного и Богдановки, а также имели успех в результате штурмов вблизи Клещеевки.
Около временно оккупированного Донецка Силы обороны отбили 13 атак в районе Марьинки, также враг был отброшен в районе Урожайного. Одновременно на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях ВСУ удерживают инициативу и атакуют.
Также продолжается наступательная операция на Мелитополь, россияне несут значительные потери в пехоте и технике, отходят с позиций. Украинские соединения имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки, закрепляются.
Украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техник. Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения врага.
- 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку, имели частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.
- В мае командир тактической группы "Азов" заявил, что воины 3 ОШБр разгромили подразделения 72 бригады РФ, полностью уничтожили две роты, разбили бригадную разведку, уничтожили значительное количество боевых бронемашин и захватили значительное количество пленных.
- "Поселок уничтожен, негде установить флаг". В 3-й штурмовой рассказали о боях за Андреевку.
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