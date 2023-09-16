Генштаб: ВСУ наступают в районах Клещеевки, Донецка и на Запорожье, есть успехи — карта

Вооруженные Силы Украины наступают в районах Клещеевки, Донецка, Вербового и Новопрокоповки, имеют успех. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 24 боевых столкновения, в районе Бахмута украинские воины отбили атаки у Ягодного и Богдановки, а также имели успех в результате штурмов вблизи Клещеевки.

Около временно оккупированного Донецка Силы обороны отбили 13 атак в районе Марьинки, также враг был отброшен в районе Урожайного. Одновременно на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях ВСУ удерживают инициативу и атакуют.

Также продолжается наступательная операция на Мелитополь, россияне несут значительные потери в пехоте и технике, отходят с позиций. Украинские соединения имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки, закрепляются.

Украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техник. Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения врага.

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