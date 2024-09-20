GhanaWeb: Громадян Гани обманом завербували до російської армії, обіцяючи роботу в Росії

Прапор Гани (Фото: ЕРА/ABIR SULTAN)

Громадяни Гани, країни у Західній Африці, заявили, що росіяни обманом завербували їх до своєї армії, обіцяючи оплачувану роботу в Росії. Про це пише GhanaWeb.

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За даними видання, на початку серпня 14 мігрантів вирушили до РФ, спокусившись пропозицією працювати в охороні або сільському господарстві.

Шахрай, який представився їхнім роботодавцем, привіз ганців до Костроми, де вони нібито підписали трудовий договір. Однак пізніше виявилося, що насправді це був контракт із російською армією для участі у військових діях проти України.

"Він сказав нам, що тут, у РФ, є можливість працевлаштування, а саме охорона та сільське господарство. Тож ми самі заплатили за квиток на літак і візу. Раніше він сказав нам, що це охоронна робота, а коли вони принесли контракт, ми думали, що це контракт на наше навчання", – розповів журналістам один з ганців.

Станом на 17 вересня з 14 чоловіків залишилося троє, решта зниклі безвісти.

11 грудня CNN повідомило, що 15 000 непальців приєдналися до російської армії після того, як російський уряд оголосив про вигідний пакет для іноземних бойовиків, які могли б приєднатися до армії РФ.

19 березня повідомлялося, що Росія завербувала близько 2000 непальських чоловіків для участі у війні проти України.

10 червня Міноборони Британії писало, що влада Росії активізувала вербування військових для участі у війні проти України у країнах Африки, адже ресурс ув'язнених уже вичерпано, а проводити додаткову мобілізацію всередині країни — небезпечно.

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