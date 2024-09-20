GhanaWeb: Граждан Ганы обманом завербовали в российскую армию, обещая работу в России

По состоянию на 17 сентября из 14 завербованных осталось трое, остальные пропали без вести

Флаг Ганы (Фото: ЕРА/ABIR SULTAN)

Граждане Ганы, страны в Западной Африке, заявили, что россияне обманом завербовали их в свою армию, обещая оплачиваемую работу в России. Об этом пишет GhanaWeb.

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По данным издания, в начале августа 14 мигрантов отправились в РФ, соблазнившись предложением работать в охране или сельском хозяйстве.

Мошенник, представившийся их работодателем, привез ганцев в Кострому, где они якобы подписали трудовой договор. Однако позже оказалось, что это был контракт с российской армией для участия в военных действиях против Украины.

"Он сказал нам, что здесь, в РФ, есть возможность трудоустройства, а именно охрана и сельское хозяйство. Так что мы сами заплатили за билет на самолет и визу. Ранее он сказал нам, что это охранная работа, а когда они принесли контракт, мы думали, что это контракт на наше обучение", – рассказал журналистам один из ганцев.

По состоянию на 17 сентября из 14 мужчин осталось трое, остальные пропали без вести.

11 декабря CNN сообщило, что 15 000 непальцев присоединились к российской армии после того, как российское правительство объявило о выгодном пакете для иностранных боевиков, которые могли бы присоединиться к армии РФ.

19 марта сообщалось, что Россия завербовала около 2000 непальских мужчин для участия в войне против Украины.

10 июня Минобороны Британии писало, что власти России активизировали вербовку военных для участия в войне против Украины в странах Африки, так как ресурс заключенных уже исчерпан, а проводить дополнительную мобилизацию внутри страны — опасно.

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