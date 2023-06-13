Глава МЗС Литви: Що б не сталося в Росії після її поразки – буде вже її справою

Для союзників України важливою є поразка РФ у війні, а що на території країни-агресора відбуватиметься далі – це вже внутрішня справа росіян. Про це в інтерв'ю RFI сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

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"Ми хочемо одного – щоб Росія програла в Україні, щоб Україна перемогла. Потім же – що б не сталося в Росії – це буде вже справою самої Росії. Але ми повинні знати, що ми захищені, і Росія до нас не підступиться", – сказав глава МЗС Литви.

На його думку, зараз у РФ "справи йдуть доволі погано" в Україні. Але литовський міністр не виключає, що через три роки, п'ять чи сім Росія може відновити свій військовий потенціал.

Відповідаючи на запитання про те, хіба не забезпечує п'ята стаття НАТО достатній захист країнам Балтії, Ландсбергіс сказав, що "безперечно, дотепер так і було".

"Але якщо дивитися в майбутнє, то ми маємо визнати, що Росія перейшла психологічну "червону межу". Росія – це агресор, який знайшов виправдання для широкомасштабного вторгнення до сусідньої країни. Виникає думка, що вона може знайти виправдання для ще одного вторгнення. Ось що нас непокоїть. Ось чому ми просимо, щоб відповіддю на цю загрозу стали додаткова оборона та зміцнення східного флангу НАТО", – сказав глава МЗС Литви.

За тиждень під час проведення наступальної операції ЗСУ звільнили сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівку, Ненудне, Сторожове, Макарівку, Благодатне.

Держсекретар США Блінкен вважає, що поки що зарано говорити про те, куди піде український контрнаступ, але вірить, що у разі успіху ЗСУ на полі бою російський диктатор Путін може захотіти переговорів.

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