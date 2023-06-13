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Глава МИД Литвы: Что бы ни случилось в России после ее поражения – будет уже ее делом

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 21:03
Глава МИД Литвы: Что бы ни случилось в России после ее поражения – будет уже ее делом - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (фото: EPA)

Для союзников Украины важно поражение РФ в войне, а что на территории страны-агрессора будет происходить далее – это уже внутреннее дело россиян. Об этом в интервью RFI сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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"Мы хотим одного – чтобы Россия проиграла в Украине, чтобы Украина победила. Потом же – что бы ни случилось в России – это будет уже делом самой России. Но мы должны знать, что мы защищены, и Россия к нам не подступится", – сказал глава МИД Литвы.

По его мнению, сейчас у РФ "дела идут довольно плохо" в Украине. Но литовский министр не исключает, что через три года, пять или семь Россия может восстановить свой военный потенциал.

Отвечая на вопрос о том, разве не обеспечивает пятая статья НАТО достаточную защиту странам Балтии, Ландсбергис сказал, что "несомненно, до сих пор так и было".

"Но если смотреть в будущее, то мы должны признать, что Россия перешла психологическую "красную черту". Россия – это агрессор, который нашел оправдание для широкомасштабного вторжения в соседнюю страну. Возникает мысль, что она может найти оправдание для еще одного вторжения. Вот что нас беспокоит. Вот почему мы просим, чтобы ответом на эту угрозу стали дополнительная оборона и укрепление восточного фланга НАТО", – сказал глава МИД Литвы.

  • За неделю в ходе проведения наступательной операции ВСУ освободили семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровку, Нескучное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное.
  • Госсекретарь США Блинкен считает, что пока слишком рано говорить о том, куда пойдет украинское контрнаступление, но верит, что в случае успеха ВСУ на поле боя российский диктатор Путин может захотеть переговоров.

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Оксана Житнюк
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