Глава МЗС Угорщини приїхав до Москви, хоче російський газ на зиму

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто прибув до Москви, де зустрінеться з віцепрем’єром РФ із питань енергетики Олександром Новаком. Про це він написав у своєму Facebook.

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"Наближаються холоди, енергетична безпека знову в центрі уваги", — написав він у четвер увечері після прибуття до столиці РФ.

Напередодні очільник зовнішньополітичного відомства Угорщини був у Грузії, де відбувалося спільне засідання угорського та місцевого урядів.

Угорські ЗМІ пишуть, що це вже п'ятий візит Сійярто до Москви з часу повномасштабного вторгнення РФ до України. Водночас глава МЗС Угорщини жодного разу не прибув до Києва.

Очільник МЗС Угорщини продовжує зустрічатися з російськими політиками. У вересні під час сесії Генасамблеї ООН він зустрівся з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, а також закликав наслідувати його приклад західних колег.

17 травня 2023 року Сійярто заявив, що президент України Зеленський намагається підірвати суверенітет і незалежність Угорщини.

13 червня речник МЗС України Ніколенко відреагував на заяви Сійярто та російського диктатора Путіна про припинення західної військової допомоги.

15 вересня Сійярто звинуватив Європу в "глобалізації" війни РФ проти України. В МЗС йому відповіли, що угорський міністр поширює російські фейки.

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