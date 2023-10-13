Глава МИД Венгрии приехал в Москву, хочет российский газ на зиму

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву, где встретится с вице-премьером РФ по вопросам энергетики Александром Новаком. Об этом он написал в своем Facebook.

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"Приближаются холода, энергетическая безопасность снова в центре внимания", — написал он в четверг вечером по прибытии в столицу РФ.

Накануне глава внешнеполитического ведомства Венгрии был в Грузии, где проходило совместное заседание венгерского и местных правительств.

Венгерские СМИ пишут, что это уже пятый визит Сийярто в Москву с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. В то же время глава МИД Венгрии ни разу не прибыл в Киев.

Глава МИД Венгрии продолжает встречаться с российскими политиками. В сентябре во время сессии Генассамблеи ООН он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также призвал последовать его примеру западных коллег.

17 мая 2023 года Сийярто заявил, что президент Украины Зеленский пытается подорвать суверенитет и независимость Венгрии.

13 июня представитель МИД Украины Николенко отреагировал на заявления Сийярто и российского диктатора Путина о прекращении западной военной помощи.

15 сентября Сийярто обвинил Европу в "глобализации" войны РФ против Украины. В МИДе ему ответили, что венгерский министр распространяет российские фейки.

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