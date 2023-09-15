Глава МИД Венгрии в Китае обвинил Европу в "глобализации войны". У Кулебы отреагировали

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поехал в Гонконг и там обвинил Европу в "глобализации конфликта". Об этом сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

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По его словам, Сийярто заявил, что весь мир страдает от последствий войны РФ против Украины не из-за агрессии Москвы, а из-за "глобализации конфликта со стороны Европы".

Он отметил, что Брюссель должен запросить объяснение у Венгрии о том, почему венгерский министр распространяет фейки о Европейском Союзе в интересах России.

"Ведь речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытках Венгрии пошатнуть европейские позиции в Азии", — заявил Николенко. 2 июня 2023 года венгерский премьер Орбан назвал проведение контрнаступления "кровавой бойней". Он заявил, что Венгрия должна "сделать все", чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров до начала украинского контрнаступления. Советник председателя ОП Подоляк ответил: "Это сознательное унижение Европы и попустительство терроризму РФ".

Глава МИД Дмитрий Кулеба в ответ на слова Орбана заявил: "Хотите помочь – используйте свои связи, контакты и убедите Путина выйти из Украины".

1 июля Кулеба заявил, что устал опровергать бессмысленные аргументы венгерского премьера Орбана на тему войны РФ против Украины. Читайте также: Путин и Сийярто призвали к прекращению военной помощи Украине. МИД: Танго на костях

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