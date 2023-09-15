UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Венгрии в Китае обвинил Европу в "глобализации войны". У Кулебы отреагировали

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 10:14
Глава МИД Венгрии в Китае обвинил Европу в
Петер Сийярто (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поехал в Гонконг и там обвинил Европу в "глобализации конфликта". Об этом сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

По его словам, Сийярто заявил, что весь мир страдает от последствий войны РФ против Украины не из-за агрессии Москвы, а из-за "глобализации конфликта со стороны Европы". 
Он отметил, что Брюссель должен запросить объяснение у Венгрии о том, почему венгерский министр распространяет фейки о Европейском Союзе в интересах России. 
"Ведь речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытках Венгрии пошатнуть европейские позиции в Азии", — заявил Николенко.
  • 2 июня 2023 года венгерский премьер Орбан назвал проведение контрнаступления "кровавой бойней". Он заявил, что Венгрия должна "сделать все", чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров до начала украинского контрнаступления. Советник председателя ОП Подоляк ответил: "Это сознательное унижение Европы и попустительство терроризму РФ".
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба в ответ на слова Орбана заявил: "Хотите помочь – используйте свои связи, контакты и убедите Путина выйти из Украины".
  • 1 июля Кулеба заявил, что устал опровергать бессмысленные аргументы венгерского премьера Орбана на тему войны РФ против Украины.

Читайте также: Путин и Сийярто призвали к прекращению военной помощи Украине. МИД: Танго на костях

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
КитайвойнаМИДевросоюзпропагандадезинформацияВенгрияПетер Сийяртоолег николенко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 