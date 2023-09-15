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Глава МЗС Угорщини в Китаї звинуватив Європу у "глобалізації війни". У Кулеби відреагували

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 10:14
Глава МЗС Угорщини в Китаї звинуватив Європу у
Петер Сійярто (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто поїхав до Гонконгу і там звинуватив Європу у "глобалізації конфлікту". Про це повідомив представник українського МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, Сійярто заявив, що весь світ страждає від наслідків війни РФ проти України не через агресію Москви, а через "глобалізацію конфлікту з боку Європи".

Він зазначив, що Брюссель має запитати пояснення в Угорщини про те, чому угорський міністр поширює фейки про Європейський Союз на користь Росії.

"Адже тут уже йдеться не лише про Україну, а й про спроби Угорщини похитнути європейські позиції в Азії", — заявив Ніколенко.

  • 2 червня 2023 року угорський прем'єр Орбан назвав проведення контрнаступу "кривавою бійнею". Він заявив, що Угорщина має "зробити все", щоб домогтися припинення вогню та мирних переговорів до початку українського контрнаступу. Радник голови ОП Подоляк відповів"Це свідоме приниження Європи та потурання тероризму РФ".
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба у відповідь на слова Орбана заявив: "Хочете допомогти – використовуйте свої зв'язки, контакти та переконайте Путіна вийти з України".
  • 1 липня Кулеба заявив, що втомився спростовувати безглузді аргументи угорського прем'єра Орбана на тему війни РФ проти України.

Читайте також: Путін та Сійярто закликали до припинення військової допомоги Україні. МЗС: Танго на кістках

Дмитро Гриниченко
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