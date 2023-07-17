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Глава USAID оголосить про допомогу Україні на суму понад $500 млн – Reuters

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 17:35
Глава USAID оголосить про допомогу Україні на суму понад $500 млн – Reuters - Фото
Саманта Пауер (Фото: EPA)

Сьогодні, 17 липня, під час візиту до Києва адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер оголосить про гуманітарну допомогу Україні на суму понад $500 млн. Про це повідомляє Reuters із посиланням на отриманий документ.

Як зазначається, Пауер оголосить про допомогу понад $500 млн для українців, які постраждали від вторгнення Росії в Україну.

Повідомляється, що допомога надаватиметься через Організацію Об'єднаних Націй та інші партнерські неурядові організації.

Вона міститиме серед іншого екстрену продовольчу допомогу, медичне обслуговування та питну воду.

За даними агентства, під час свого візиту в Україну Пауер зустрінеться з фермерами, енергетиками та аварійно-рятувальними групами, а також відвідає партнерів USAID, які надають допомогу постраждалим внаслідок вторгнення Росії.

  • 16 червня 2023 року повідомлялося, що США розширили гуманітарну допомогу Україні на $205 млн.

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Наталія Медведєва
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війнагуманітарна допомогаUSAIDСаманта Пауер
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