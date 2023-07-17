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Глава USAID объявит о помощи Украине на сумму более $500 млн – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 17:35
Глава USAID объявит о помощи Украине на сумму более $500 млн – Reuters - Фото
Саманта Пауэр (Фото: EPA)

Сегодня, 17 июля, во время визита в Киев администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр объявит о гуманитарной помощи Украине на сумму более $500 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полученный документ.

Как отмечается, Пауэр объявит о помощи на сумму более $500 млн для украинцев, пострадавших от вторжения России в Украину.

Сообщается, что помощь будет предоставляться через Организацию Объединенных Наций и другие партнерские неправительственные организации.

Она будет включать среди прочего экстренную продовольственную помощь, медицинское обслуживание и питьевую воду.

По данным агентства, во время своего визита в Украину Пауэр встретится с фермерами, энергетиками и аварийно-спасательными группами, а также посетит партнеров USAID, которые оказывают помощь пострадавшим в результате вторжения России.

  • 16 июня 2023 года сообщалось, что США расширили гуманитарную помощь Украине на $205 млн.

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Наталья Медведева
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