"Громадянська війна почалась". Що відомо про "заколот" Пригожина в Росії на даний момент

У Росії триває процес внутрішнього протистояння терористів Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним та Кремлем. LIGA.net тезово зібрала найголовніше, що відомо станом на 12:00.

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— Вранці з'явилася інформація про те, що терористи Вагнера взяли під контроль усі військові об'єкти у Ростові-на-Дону, на вулицях міста з'явилися люди у військовій формі та танки;

— Пізніше Пригожин особисто з'явився у штабі Південного військового округу РФ, де поговорив із заступником міністра оборони РФ Юнусом-Беком Євкуровим та заступником начальника Генштабу Володимиром Олексієвим. Він сказав їм, що поки терористам Вагнера "не видадуть" міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова, то його "підлеглі" "блокуватимуть Ростов і підуть на Москву".

— У Білому домі заявили, що стежать за ситуацією, а президент США Джо Байден поінформований про "заколот";

— О 10:00 Кремль випустив звернення диктатора Володимира Путіна, в якому той назвав дії Пригожина "зрадою Росії та ударом у спину" і заявив, що наказав "нейтралізувати і покарати організаторів";

— Після цього пропагандистські канали, які контролює Пригожин, написали, що "Путін зробив неправильний вибір", а в Росії "скоро буде новий президент";

— З'являлася інформація, що "вагнерівці" нібито взяли під контроль усі військові об'єкти Воронежа, проте згодом російське дисидентське видання Верстка з посиланням на джерела написало, що терористи не заходили до міста, а почали рухатися трасою на Москву в обхід обласного центру;

— Після 11:00 пропагандисти РФ почали заявляти, що російська авіація почала бомбардувати колони Вагнера прямо на трасі М4 "Дон" (Москва-Новоросійськ);

— З'являються непідтверджені дані про бої між регулярними військами країни-окупанта та бойовиками Пригожина;

— Один із пропагандистських каналів, який є одним із рупорів Вагнера, об 11:35 написав, що "громадянська війна в Росії офіційно розпочалася" — це сталося після ударів армії РФ по "вагнерівцям";

— Секретар РНБО Олексій Данілов назвав "заколот" Пригожина початком процесу саморуйнування Росії;

— Російські Z-пропагандисти заявляли, що Вагнер збив кілька одиниць армійської авіації РФ, інформацію не підтверджено.

— На півдні Підмосков'я перекрили мосту через річку Оку — переправу заблокували самоскидами з піском та поливальними машинами з водою.

— У Москві та Підмосков'ї запроваджено режим "контртерористичної операції" — вперше в історії РФ. Шкільні випускні перенесено на тиждень.

— Банери з рекламою групи Вагнера спішно прибирають у Володимирі, Москві та в тимчасово окупованому Криму.

— Пригожин відреагував на виступ Путіна та відмовився здаватися.

ДОВІДКА. Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації група Вагнера Євгеній Пригожин . Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації група Вагнера Євгеній Пригожин заявив , що по базі вагнерівців нібито було завдано удару регулярними військами РФ за наказом міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника його Генштабу Валерія Герасімова. МО РФ назвало це провокацією . Пригожин звернувся до армії РФ, закликав "не чинити опір", а у разі опору пригрозив "знищувати негайно". Він не сказав прямо, що піде на Москву "розбиратися". На вулиці деяких міст РФ, близьких до України та баз Вагнера, виїхала військова техніка.

Конфлікт Пригожин vs МО РФ Шойгу триває місяці великої війни, особливо він загострився під час боїв за Бахмут. У травні 2023-го Пригожин влаштував істерику на камеру на тлі десятків тіл окупантів, обматюкавши військове командування РФ.

Пізніше Пригожин заявив, що нібито виведе "вагнерівців" з Бахмута 10 травня, але не зробив цього.

Українська розвідка вважає, що Пригожин, Шойгу та начальник ГШ РФ Герасімов "з'ясовують, хто залишиться винним" у поразці у війні.

Опозиційні росЗМІ пишуть, що у Путіна нібито "не виключають сценарій початку громадянської війни в Росії".

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