"Гражданская война началась". Что известно о "мятеже" Пригожина в России на данный момент
В России продолжается процесс внутреннего противостояния террористов Вагнера во главе с Евгением Пригожиным и Кремля. LIGA.net тезисно cобрала самое главное, что известно состоянием на 12:00.
— В Белом доме заявили, что следят за ситуацией, а президент США Джо Байден проинформирован о "мятеже";
— В 10:00 Кремль выпустил обращение диктатора Владимира Путина, в котором тот назвал действия Пригожина "предательством России и ударом в спину" и заявил, что отдал приказ "нейтрализовать и наказать организаторов";
— После этого контролируемые Пригожиным пропагандистские каналы написали, что "Путин сделал неправильный выбор", а в России "скоро будет новый президент";
— Появлялась информация, что "вагнеровцы" якобы взяли под контроль все военные объекты Воронежа, однако позже российское диссидентское издание Верстка со ссылкой на источники написало, что террористы не заходили в город, а начали двигаться по трассе на Москву в обход областного центра;
— После 11:00 пропагандисты РФ начали заявлять, что российская авиация начала бомбить колонны Вагнера прямо на трассе М4 "Дон" (Москва-Новороссийск);
— Появляются неподтвержденные данные о боях между регулярными войсками страны-оккупанта и боевиками Пригожина;
— Один из пропагандистских каналов, который является одним из рупоров Вагнера, в 11:35 написал, что "гражданская война в России официально началась" — это произошло после ударов армии РФ по "вагнеровцам";
— Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал "мятеж" Пригожина началом процесса саморазрушения России;
— Российские Z-пропагандисты заявляли, что Вагнер сбил несколько единиц армейской авиации РФ, информация не подтверждена.
— На юге Подмосковья перекрыли мосту через реку Оку — переправу заблокировали самосвалами с песком и поливочными машинами с водой.
— В Москве и Подмосковье введен режим "контртеррористической операции" — впервые в истории РФ. Школьные выпускные перенесены на неделю.
— Баннеры с рекламой группы Вагнера спешно убирают во Владимире, Москве и во временно оккупированном Крыму.
— Пригожин отреагировал на выступление Путина и отказался сдаваться.
- Конфликт Пригожин vs МО РФ Шойгу длится месяцы большой войны, особенно он обострился во время боев за Бахмут. В мае 2023-го Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел оккупантов, обматерив военное командование РФ.
- Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.
- Украинская разведка считает, что Пригожин, Шойгу и начальник ГШ РФ Герасимов "выясняют, кто останется виноватым" в поражении в войне.
- Оппозиционные росСМИ пишут, что у Путина якобы "не исключают сценарий начала гражданской войны в России".
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