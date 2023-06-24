"Гражданская война началась". Что известно о "мятеже" Пригожина в России на данный момент

В России продолжается процесс внутреннего противостояния террористов Вагнера во главе с Евгением Пригожиным и Кремля. LIGA.net тезисно cобрала самое главное, что известно состоянием на 12:00.

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— Утром появилась информация о том, что террористы Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону, на улицах города появились люди в военной форме и танки;

— Позднее Пригожин лично появился в штабе Южного военного округа РФ, где поговорил с замминистра обороны РФ Юнусом-Беком Евкуровым и замначальника Генштаба Владимиром Алексеевым. Он сказал им, что пока террористам Вагнера "не выдадут" министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, то его "подчиненные" будут "блокировать Ростов и пойдут на Москву".

— В Белом доме заявили, что следят за ситуацией, а президент США Джо Байден проинформирован о "мятеже";

— В 10:00 Кремль выпустил обращение диктатора Владимира Путина, в котором тот назвал действия Пригожина "предательством России и ударом в спину" и заявил, что отдал приказ "нейтрализовать и наказать организаторов";

— После этого контролируемые Пригожиным пропагандистские каналы написали, что "Путин сделал неправильный выбор", а в России "скоро будет новый президент";

— Появлялась информация, что "вагнеровцы" якобы взяли под контроль все военные объекты Воронежа, однако позже российское диссидентское издание Верстка со ссылкой на источники написало, что террористы не заходили в город, а начали двигаться по трассе на Москву в обход областного центра;

— После 11:00 пропагандисты РФ начали заявлять, что российская авиация начала бомбить колонны Вагнера прямо на трассе М4 "Дон" (Москва-Новороссийск);

— Появляются неподтвержденные данные о боях между регулярными войсками страны-оккупанта и боевиками Пригожина;

— Один из пропагандистских каналов, который является одним из рупоров Вагнера, в 11:35 написал, что "гражданская война в России официально началась" — это произошло после ударов армии РФ по "вагнеровцам";

— Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал "мятеж" Пригожина началом процесса саморазрушения России;

— Российские Z-пропагандисты заявляли, что Вагнер сбил несколько единиц армейской авиации РФ, информация не подтверждена.

— На юге Подмосковья перекрыли мосту через реку Оку — переправу заблокировали самосвалами с песком и поливочными машинами с водой.

— В Москве и Подмосковье введен режим "контртеррористической операции" — впервые в истории РФ. Школьные выпускные перенесены на неделю.

— Баннеры с рекламой группы Вагнера спешно убирают во Владимире, Москве и во временно оккупированном Крыму.

— Пригожин отреагировал на выступление Путина и отказался сдаваться.

СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин . Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин заявил , что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника его Генштаба Валерия Герасимова. МО РФ назвало это провокацией . Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивление", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Он не сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.

Конфликт Пригожин vs МО РФ Шойгу длится месяцы большой войны, особенно он обострился во время боев за Бахмут. В мае 2023-го Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел оккупантов, обматерив военное командование РФ.

Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.

Украинская разведка считает, что Пригожин, Шойгу и начальник ГШ РФ Герасимов "выясняют, кто останется виноватым" в поражении в войне.

Оппозиционные росСМИ пишут, что у Путина якобы "не исключают сценарий начала гражданской войны в России".

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