"Цивільні – не ціль". У ЄС відреагували на "боягузливий" напад Росії на Кривий Ріг

У Євросоюзі відреагували на чергову атаку РФ проти мирних громадян України. Офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що це "боягузливі" напади.

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"Росія продовжує тероризувати українських мирних жителів боягузливими нападами на Київ, Харків і зовсім недавно – Кривий Ріг, завдаючи ударів по житлових будинках, вбивши понад 10 людей", – написав Стано.

Він зазначив, що цивільні особи – це не ціль, і висловив упевненість, що всіх винних притягнуть до відповідальності.

"Євросоюз стоятиме з Україною стільки, скільки буде потрібно", – додав Стано.

У ніч проти 13 червня окупанти вдарили високоточними ракетами по житловому п'ятиповерховому будинку у Кривому Розі: відео наслідків.

Відомо про 11 загиблих. Пошуково-рятувальна операція завершена.

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