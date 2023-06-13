"Цивільні – не ціль". У ЄС відреагували на "боягузливий" напад Росії на Кривий Ріг
13.06.2023, 17:17
Фото - Telegram Сергій Лисак Дніпропетровська ОДА (ОВА)
У Євросоюзі відреагували на чергову атаку РФ проти мирних громадян України. Офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що це "боягузливі" напади.
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"Росія продовжує тероризувати українських мирних жителів боягузливими нападами на Київ, Харків і зовсім недавно – Кривий Ріг, завдаючи ударів по житлових будинках, вбивши понад 10 людей", – написав Стано.
Він зазначив, що цивільні особи – це не ціль, і висловив упевненість, що всіх винних притягнуть до відповідальності.
"Євросоюз стоятиме з Україною стільки, скільки буде потрібно", – додав Стано.
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