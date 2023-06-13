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"Цивільні – не ціль". У ЄС відреагували на "боягузливий" напад Росії на Кривий Ріг

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 17:17
Фото - Telegram Сергій Лисак Дніпропетровська ОДА (ОВА)

У Євросоюзі відреагували на чергову атаку РФ проти мирних громадян України. Офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що це "боягузливі" напади.

"Росія продовжує тероризувати українських мирних жителів боягузливими нападами на Київ, Харків і зовсім недавно – Кривий Ріг, завдаючи ударів по житлових будинках, вбивши понад 10 людей", – написав Стано.

Він зазначив, що цивільні особи – це не ціль, і висловив упевненість, що всіх винних притягнуть до відповідальності.

"Євросоюз стоятиме з Україною стільки, скільки буде потрібно", – додав Стано.

  • У ніч проти 13 червня окупанти вдарили високоточними ракетами по житловому п'ятиповерховому будинку у Кривому Розі: відео наслідків.
  • Відомо про 11 загиблих. Пошуково-рятувальна операція завершена.

Читайте також: Зеленський про Кривий Ріг: Російські вбивці продовжують війну проти житлових будинків

Оксана Житнюк
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