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"Гражданские – не цель". В ЕС отреагировали на "трусливое" нападение России на Кривой Рог

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 17:17
Фото - Telegram Сергій Лисак Дніпропетровська ОДА (ОВА)

В Евросоюзе отреагировали на очередную атаку РФ против мирных граждан Украины. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что это "трусливые" нападения.

"Россия продолжает терроризировать украинских мирных жителей трусливыми нападениями на Киев, Харьков и совсем недавно – Кривой Рог, нанося удары по жилым домам, убив более 10 человек", – написал Стано.

Он отметил, что гражданские лица – это не цель, и выразил уверенность, что все виновные будут привлечены к ответственности.

"Евросоюз будет стоять с Украиной столько, сколько потребуется", – добавил Стано.

  • В ночь на 13 июня оккупанты ударили высокоточными ракетами по жилому пятиэтажному дому в Кривом Роге: видео последствий.
  • Известно об 11 погибших. Поисково-спасательная операция завершена.

Читайте также: Зеленский о Кривом Роге: Российские убийцы продолжают войну против жилых домов

Оксана Житнюк
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