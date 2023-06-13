"Гражданские – не цель". В ЕС отреагировали на "трусливое" нападение России на Кривой Рог
13.06.2023, 17:17
Фото - Telegram Сергій Лисак Дніпропетровська ОДА (ОВА)
В Евросоюзе отреагировали на очередную атаку РФ против мирных граждан Украины. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что это "трусливые" нападения.
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"Россия продолжает терроризировать украинских мирных жителей трусливыми нападениями на Киев, Харьков и совсем недавно – Кривой Рог, нанося удары по жилым домам, убив более 10 человек", – написал Стано.
Он отметил, что гражданские лица – это не цель, и выразил уверенность, что все виновные будут привлечены к ответственности.
"Евросоюз будет стоять с Украиной столько, сколько потребуется", – добавил Стано.
- В ночь на 13 июня оккупанты ударили высокоточными ракетами по жилому пятиэтажному дому в Кривом Роге: видео последствий.
- Известно об 11 погибших. Поисково-спасательная операция завершена.
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