Guardian: Італія хоче приховувати маршрути урядових польотів після інциденту з фон дер Ляєн

Італійський літак (Фото: Giuseppe Lami/EPA)

Італія розглядає можливість збереження в таємниці інформації про державні рейси після того, як супутниковий сигнал літака, на борту якого знаходилася голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, був заглушений Росією. Про це повідомила британська газета The Guardian із посиланням на неназваних співрозмовників у Міністерстві оборони Італії.

Після інциденту держави-члени Європейського Союзу обговорюють, як підвищити безпеку польотів лідерів, оскільки глушіння GPS і спуфінг – тактика радіоелектронної боротьби, що призводить до відображення неправильної навігаційної інформації, почастішали після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році й ще більше протягом поточного року.

Представники Міноборони Італії заявили, що Рим розглядає плани щодо засекречення державних рейсів, мінімізації обсягу інформації, що публікується на сайті канцелярії прем'єр-міністра, та недопущення публікації траєкторій літаків спеціалізованими сайтами стеження.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вперше висунув цю пропозицію кілька місяців тому, коли перешкоди супутникової навігації стали частіше зустрічатися в повітряному просторі поблизу Росії.

У серпні латвійське управління електронних комунікацій повідомило про виявлення щонайменше трьох точок глушення вздовж кордонів із Росією. У квітні 2024 року фінська авіакомпанія тимчасово призупинила польоти до естонського міста Тарту через глушіння, а в березні того ж року супутниковий сигнал літака з тодішнім міністром оборони Великої Британії на борту був приглушений під час прольоту поблизу російської території, нагадало медіа.

Указ 2011 року вимагає, щоб інформація про переміщення італійських міністрів, зокрема про польоти, публікувалася на сайті уряду. Хоча уряд, як і раніше, буде зобов'язаний отримувати дипломатичний дозвіл на проліт через повітряний простір іншої країни, співрозмовники The Guardian повідомили, що Італія, "дотримуючись цього протоколу, незабаром може ухвалити рішення не публікувати інформацію про такі польоти".

У лютому літак прем'єр-міністра Італії був вилучений із Flightradar, одного з найпопулярніших застосунків, що надають дані про пересування повітряних суден у режимі реального часу, але він залишається видимим на аналогічних сайтах.

За словами співрозмовників, з метою забезпечення безпеки влада розглядає можливість "захисту рейсів, які перевозять прем'єр-міністра та членів кабінету міністрів, від усіх подібних платформ".

31 серпня літак з очільницею Єврокомісії вимушено приземлили в аеропорту болгарського міста Пловдив через збої в роботі GPS. Інцидент розглядають як операцію російського втручання.

2 серпня Рютте заявив, що НАТО "дуже серйозно" сприймає інцидент із глушінням сигналу GPS під час посадки у Болгарії літака з фон дер Ляєн.