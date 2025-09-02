Guardian: Италия хочет скрывать маршруты госполетов после инцидента с фон дер Ляйен

Итальянский самолет (Фото: Giuseppe Lami/EPA)

Италия рассматривает возможность сохранения в тайне информации о государственных рейсах после того, как спутниковый сигнал самолета, на борту которого находилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, был заглушен Россией. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на неназванных собеседников в Министерстве обороны Италии.

После инцидента государства-члены Европейского Союза обсуждают, как повысить безопасность полетов лидеров, поскольку глушение GPS и спуфинг – тактика радиоэлектронной борьбы, приводящая к отображению неправильной навигационной информации, – участились после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и еще больше в течение текущего года.

Представители Минобороны Италии заявили, что Рим рассматривает планы по засекречиванию государственных рейсов, минимизации объема информации, публикуемой на сайте канцелярии премьер-министра, и недопущению публикации траекторий самолетов специализированными сайтами слежения.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто впервые выдвинул это предложение несколько месяцев назад, когда помехи спутниковой навигации стали чаще встречаться в воздушном пространстве вблизи России.

В августе латвийское управление электронных коммуникаций сообщило об обнаружении по меньшей мере трех точек глушения вдоль границ с Россией. В апреле 2024 года финская авиакомпания временно остановила полеты в эстонский город Тарту из-за глушения, а в марте того же года спутниковый сигнал самолета с тогдашним министром обороны Великобритании на борту был приглушен во время пролета вблизи российской территории, напомнило медиа.

Указ 2011 года требует, чтобы информация о перемещении итальянских министров, в том числе о полетах, публиковалась на сайте правительства. Хотя правительство по-прежнему будет обязано получать дипломатическое разрешение на пролет через воздушное пространство другой страны, собеседники The Guardian сообщили, что Италия, "следуя этому протоколу, вскоре может принять решение не публиковать информацию о таких полетах".

В феврале самолет премьер-министра Италии был удален из Flightradar, одного из самых популярных приложений, предоставляющих данные о передвижении воздушных судов в режиме реального времени, но он остается видимым на аналогичных сайтах.

По словам собеседников, в целях обеспечения безопасности власти рассматривают возможность "защиты рейсов, которые перевозят премьер-министра и членов кабинета министров, от всех подобных платформ".

31 августа самолет с главой Еврокомиссии вынужденно приземлили в аэропорту болгарского города Пловдив из-за сбоев в работе GPS. Инцидент рассматривают как операцию российского вмешательства.

2 августа Рютте заявил, что НАТО "очень серьезно" воспринимает инцидент с глушением сигнала GPS во время посадки в Болгарии самолета с фон дер Ляйен.