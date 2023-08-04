ГУР отримало від волонтерів "Валькірію"

Благодійний фонд "Повернись живим" передав Головному управлінню розвідки Міноборони безпілотний авіакомплекс "Валькірія".

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ГУР отримало від волонтерів комплекс "Валькірія" у складі трьох безпілотників та наземної станції управління, ще п'ять додаткових БПЛА "Валькірія" та п'ять потужних ноутбуків для аналізу розвідданих.

Загальна вартість переданої розвідникам апаратури становить приблизно 2,8 млн гривень.

"Валькірія" – український безпілотний авіаційний комплекс з дальністю до 40 км, який добре зарекомендував себе під час війни, оскільки він малопомітний для радарів, простий і надійний у використанні. Застосовується для розвідки та коригування артилерійського вогню у цілодобовому режимі.

3 серпня ГУР отримало від волонтерів безпілотні літаки-бомбери, від яких у росіян буде "жах".

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