ГУР получило от волонтеров "Валькирию"
Благотворительный фонд "Повернись живим" передал Главному управлению разведки Минобороны беспилотный авиакомплекс "Валькирия".
ГУР получило от волонтеров комплекс "Валькирия" в составе трех беспилотников и наземной станции управления, пять дополнительных БПЛА "Валькирия" и пять мощных ноутбуков для анализа разведданных.
Общая стоимость переданной разведчикам аппаратуры составляет примерно 2,8 млн гривен.
"Валькирия" — украинский беспилотный авиационный комплекс с дальностью до 40 км, который хорошо зарекомендовал себя во время войны, так как он малозаметен для радаров, прост и надежен в использовании. Применяется для разведки и корректировки артиллерийского огня в круглосуточном режиме.
- 3 августа ГУР получило от волонтеров беспилотные самолеты-бомберы, от которых у россиян будет "жах".
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