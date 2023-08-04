ГУР получило от волонтеров "Валькирию"

Благотворительный фонд "Повернись живим" передал Главному управлению разведки Минобороны беспилотный авиакомплекс "Валькирия".

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ГУР получило от волонтеров комплекс "Валькирия" в составе трех беспилотников и наземной станции управления, пять дополнительных БПЛА "Валькирия" и пять мощных ноутбуков для анализа разведданных.

Общая стоимость переданной разведчикам аппаратуры составляет примерно 2,8 млн гривен.

"Валькирия" — украинский беспилотный авиационный комплекс с дальностью до 40 км, который хорошо зарекомендовал себя во время войны, так как он малозаметен для радаров, прост и надежен в использовании. Применяется для разведки и корректировки артиллерийского огня в круглосуточном режиме.

3 августа ГУР получило от волонтеров беспилотные самолеты-бомберы, от которых у россиян будет "жах".

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