Гарріс пообіцяла підтримувати Україну у разі перемоги на президентських виборах

Камала Гарріс розкритикувала Дональда Трампа за його коментарі про війну в Україні

Камала Гарріс (Фото: Will Oliver/EPA)

Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс пообіцяла, що підтримуватиме Україну у разі перемоги на виборах президента. З відповідною заявою вона виступила на національному з’їзді Демократичної партії, передає The Associated Press.

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"Як президент, я буду твердо підтримувати Україну та наших союзників по НАТО", – сказала Гарріс.

Водночас вона розкритикувала кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа за його слова про війну в Україні.

Також у своїй промові Гарріс розповіла, що за п'ять днів до повномасштабної війни вона попереджала президента Володимира Зеленського про вторгнення Росії до України. Крім того, вона зазначила, що допомогла очолити дипломатичну відповідь Вашингтона, об'єднавши "понад 50 країн".

21 серпня Гарріс офіційно затвердили кандидаткою у президенти від Демократичної партії.

Того самого дня Reuters писало, що кампанія Гарріс зібрала $500 млн відтоді, як Байден відмовився від участі у перегонах.

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