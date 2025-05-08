Генерал Фройдінг: Росія робить ставку на нашу нерішучість більше, ніж на власні сили

Німецький військовий порівняв російсько-українську війну із Другою світовою та закликав союзників об'єднатися, як 80 років тому

Генерал-майор Крістіан Фройдінг (Фото: United24)

Росія сподівається скористатися розбіжностями між союзниками України, щоб виграти розпочату нею війну та зламати світовий порядок. Щоб протистояти цьому, демократіям потрібно продемонструвати єдність та рішучість. Таку думку висловив керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг під час 17-го щорічного Київського безпекового Форуму, передає кореспондентLIGA.net.

"Російська агресія в Україні не є ізольованим конфліктом. Це перевірка всього демократичного порядку. І якщо ми не зможемо відповісти чітко й сильно, ми надішлемо небезпечне повідомлення, що кордони можна перекроїти грубою силою і що демократії коливатимуться, коли посилиться авторитаризм", – сказав він.

Фройдінг підкреслив, що єдність є не даністю, а результатом свідомого вибору. Він нагадав, що у 1940-х роках союзники мали політичні розбіжності, але вони об’єдналися, щоб протистояти спільній загрозі – нацистській Німеччині.

"Альянси стають сильнішими, і вони набувають сили, якщо вони здатні подолати свої політичні розбіжності та зосередитися на спільній меті. І ця мета – відновити справедливий мир і зберегти свободу. Сьогодні моральне ядро те саме", – заявив генерал-майор.

Він підкреслив, що якщо через "втому, економічні проблеми чи політичні розбіжності" союзники порушать підтримку України, вони зрадять історичну спадщину.

"І не забуваймо, Росія робить ставку на нашу нерішучість більше, ніж на власні сили", – наголосив він.

Фройдінг також додав, що потрібні конкретні дії, а не лише декларації.

"Рішучість має виходити за межі промов. Це не означає постійну та посилену військову підтримку. Це означає жорсткіші санкції та готовність нести економічні витрати на захист наших цінностей", – сказав він.