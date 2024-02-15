У Бундесвері пообіцяли Сирському €100 млн допомоги Україні
Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал Карстен Броєр пообіцяв надати головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському понад 100 млн євро короткострокової допомоги Україні. Про це повідомила пресслужба Бундесверу.
У відомстві зазначили, що Броєр минулого тижня відвідував Україну та зустрічався з новим головкомом ЗСУ. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав цю зустріч "дуже важливою".
"Загалом, ми дуже близькі до того, що відбувається в Україні і що потрібно Україні", – сказав він.
Глава німецького Міноборони підкреслив, що Броєр зміг пообіцяти своєму українському колезі короткострокову підтримку на суму понад 100 млн євро.
Йдеться зокрема про:
→ Протимінні машини із захистом від засідок (MRV);
→ Бомби для озброєння малих безпілотників;
→ 77 вантажних автомобілів MULTI 1A1;
→ Медичне приладдя;
→ Комплекти запасних частин для різних систем озброєння.
- 12 лютого 2024 року віцепрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт, прибувши з візитом до України, заявила, що союзники мають надати Україні обіцяні артилерійські снаряди та крилаті ракети Taurus.
- 13 лютого міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що військова допомога Україні є інвестицією у безпеку Європи.
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