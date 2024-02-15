В Бундесвере пообещали Сырскому €100 млн помощи Украине
Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер пообещал предоставить главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому более 100 млн евро краткосрочной помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба Бундесвера.
В ведомстве отметили, что Бройер на прошлой неделе посещал Украину и встречался с новым главком ВСУ. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал эту встречу "очень важной".
"В целом мы очень близки к тому, что происходит в Украине и что нужно Украине", – сказал он.
Глава немецкого Минобороны подчеркнул, что Бройер смог пообещать своему украинскому коллеге краткосрочную поддержку на сумму более 100 млн евро.
Речь идет в частности о:
→ Противоминных машинах с защитой от засад (MRV);
→ Бомбах для вооружения малых беспилотников;
→ 77 грузовых автомобилях MULTI 1A1;
→ Медицинских принадлежностях;
→ Комплекте запасных частей для различных систем вооружения.
- 12 февраля 2024 года вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт, прибыв с визитом в Украину, заявила, что союзники должны предоставить Украине обещанные артиллерийские снаряды и крылатые ракеты Taurus.
- 13 февраля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что военная помощь Украине является инвестицией в безопасность Европы.
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