В Бундесвере пообещали Сырскому €100 млн помощи Украине

На прошлой неделе генерал Карстен Бройер посещал Украину и встречался с Сырским

Александр Сырский (Фото: Media Military Center)

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер пообещал предоставить главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому более 100 млн евро краткосрочной помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба Бундесвера.

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В ведомстве отметили, что Бройер на прошлой неделе посещал Украину и встречался с новым главком ВСУ. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал эту встречу "очень важной".

"В целом мы очень близки к тому, что происходит в Украине и что нужно Украине", – сказал он.

Глава немецкого Минобороны подчеркнул, что Бройер смог пообещать своему украинскому коллеге краткосрочную поддержку на сумму более 100 млн евро.

Речь идет в частности о:

→ Противоминных машинах с защитой от засад (MRV);

→ Бомбах для вооружения малых беспилотников;

→ 77 грузовых автомобилях MULTI 1A1;

→ Медицинских принадлежностях;

→ Комплекте запасных частей для различных систем вооружения.

12 февраля 2024 года вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт, прибыв с визитом в Украину, заявила, что союзники должны предоставить Украине обещанные артиллерийские снаряды и крылатые ракеты Taurus.

13 февраля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что военная помощь Украине является инвестицией в безопасность Европы.

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