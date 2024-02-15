Зеленський їде за кордон. Буде на Мюнхенській конференції, заплановано низку переговорів

Зеленський залишить Україну 16 лютого, щоб відвідати Німеччину та Францію

Володимир Зеленський (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Президент Володимир Зеленський їде до Європи, щоби провести переговори з лідерами держав-партнерів, а також виступити на Мюнхенській конференції з безпеки. Про це повідомили в Офісі президента.

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Глава держави виїде за кордон 16 лютого, він відвідає Німеччину та Францію для переговорів з канцлером Олафом Шольцом та президентом Емманюелем Макроном.

Вже 17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської конференції з безпеки, а також проведе низку зустрічей на її полях.

Заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, главою уряду Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами країн, а також великих бізнесів.

9 лютого канцлер Німеччини Шольц прибув із візитом до Вашингтона, де зустрівся з американськими сенаторами та обговорив з ними подальшу допомогу Україні. Він наголосив на тому, що країна потребує "всієї" підтримки, щоб захистити себе від російської агресії.

Як зазначило видання NTV, німецький канцлер висловив упевненість, що незабаром буде ухвалено рішення про нову військову допомогу від США, і додав, що Європа робить великий внесок у підтримку України.

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Клімкін вважає візит німецького канцлера до Вашингтона найважливішим для України з початку 2024 року через перспективи подальшої допомоги та сигналу для Росії – Захід може працювати й під час виборів. Клімкін заявив, що Шольц та його команда почали тестувати лідерську роль у Європі "кінчиками пальців".

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