Зеленський їде за кордон. Буде на Мюнхенській конференції, заплановано низку переговорів
Президент Володимир Зеленський їде до Європи, щоби провести переговори з лідерами держав-партнерів, а також виступити на Мюнхенській конференції з безпеки. Про це повідомили в Офісі президента.
Глава держави виїде за кордон 16 лютого, він відвідає Німеччину та Францію для переговорів з канцлером Олафом Шольцом та президентом Емманюелем Макроном.
Вже 17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської конференції з безпеки, а також проведе низку зустрічей на її полях.
Заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, главою уряду Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами країн, а також великих бізнесів.
- 9 лютого канцлер Німеччини Шольц прибув із візитом до Вашингтона, де зустрівся з американськими сенаторами та обговорив з ними подальшу допомогу Україні. Він наголосив на тому, що країна потребує "всієї" підтримки, щоб захистити себе від російської агресії.
- Як зазначило видання NTV, німецький канцлер висловив упевненість, що незабаром буде ухвалено рішення про нову військову допомогу від США, і додав, що Європа робить великий внесок у підтримку України.
- Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Клімкін вважає візит німецького канцлера до Вашингтона найважливішим для України з початку 2024 року через перспективи подальшої допомоги та сигналу для Росії – Захід може працювати й під час виборів. Клімкін заявив, що Шольц та його команда почали тестувати лідерську роль у Європі "кінчиками пальців".
Читайте також: Україна отримує мільярди, але це інвестиція в нашу безпеку – глава МЗС Німеччини