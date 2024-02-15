Зеленский едет за границу. Будет на Мюнхенской конференции, запланирован ряд переговоров

Владимир Зеленский (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Президент Владимир Зеленский едет в Европу, чтобы провести переговоры с лидерами государств-партнеров, а также выступить на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщили в Офисе президента.

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Глава государства выедет за границу 16 февраля, он посетит Германию и Францию для переговоров с канцлером Олафом Шольцом и президентом Эмманюэлем Макроном.

Уже 17 февраля Зеленский выступит на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности, а также проведет ряд встреч на ее полях.

Запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, главой правительства Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами стран, а также крупных бизнесов.

9 февраля канцлер Германии Шольц прибыл с визитом в Вашингтон, где встретился с американскими сенаторами и обсудил с ними дальнейшую помощь Украине. Он акцентировал на том, что страна нуждается во "всей" поддержке, чтобы защитить себя от российской агрессии.

Как отметило издание NTV, немецкий канцлер выразил уверенность, что вскоре будет принято решение о новой военной помощи от США, и добавил, что Европа вносит большой вклад в поддержку Украины.

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Климкин считает визит немецкого канцлера в Вашингтон важнейшим для Украины с начала 2024 года ввиду перспектив дальнейшей помощи и сигнала для России – Запад может работать и во время выборов. Климкин заявил, что Шольц и его команда начали тестировать лидерскую роль в Европе "кончиками пальцев".

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