Зеленский едет за границу. Будет на Мюнхенской конференции, запланирован ряд переговоров
Президент Владимир Зеленский едет в Европу, чтобы провести переговоры с лидерами государств-партнеров, а также выступить на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщили в Офисе президента.
Глава государства выедет за границу 16 февраля, он посетит Германию и Францию для переговоров с канцлером Олафом Шольцом и президентом Эмманюэлем Макроном.
Уже 17 февраля Зеленский выступит на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности, а также проведет ряд встреч на ее полях.
Запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, главой правительства Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами стран, а также крупных бизнесов.
- 9 февраля канцлер Германии Шольц прибыл с визитом в Вашингтон, где встретился с американскими сенаторами и обсудил с ними дальнейшую помощь Украине. Он акцентировал на том, что страна нуждается во "всей" поддержке, чтобы защитить себя от российской агрессии.
- Как отметило издание NTV, немецкий канцлер выразил уверенность, что вскоре будет принято решение о новой военной помощи от США, и добавил, что Европа вносит большой вклад в поддержку Украины.
- Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Климкин считает визит немецкого канцлера в Вашингтон важнейшим для Украины с начала 2024 года ввиду перспектив дальнейшей помощи и сигнала для России – Запад может работать и во время выборов. Климкин заявил, что Шольц и его команда начали тестировать лидерскую роль в Европе "кончиками пальцев".
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