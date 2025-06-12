Генсек НАТО незадоволений підходом Росії до переговорів у Стамбулі

За словами Рютте, Україна та союзники крок за кроком намагаються йти вперед на переговорах

Марк Рютте (Фото: ЕРА)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розкритикував підхід Росії до зусиль щодо забезпечення припинення вогню у війні в Україні. Про це він висловився перед зустріччю міністрів закордонних справ у Римі, передає ntv.

"Росіяни двічі відправляють цього історика на переговори до Стамбула, хочуть почати з історії 1000-річної давнини, а потім заявити, що Україна винна", – сказав Рютте.

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Він зазначив, що це не допомагає прогресу діалогу та прискоренню досягнення миру. Однак Україна із союзниками намагаються "рухатися крок за кроком".

Під істориком генсек НАТО, швидше за все, мав на увазі голову російської переговорної делегації Володимира Мединського. У минулому він був міністром культури та автором кількох книжок, де популяризувалося нове трактування історії Росії.