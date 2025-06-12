Генсек НАТО недоволен подходом России к переговорам в Стамбуле
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал подход России к усилиям по обеспечению прекращения огня в войне в Украине. Об этом он высказался перед встречей министров иностранных дел в Риме, передает ntv.
"Россияне дважды отправляют этого историка на переговоры в Стамбул, хотят начать с истории 1000-летней давности, а затем заявить, что Украина виновата", – сказал Рютте.
Он отметил, что это не помогает прогрессу диалога и ускорению достижения мира. Однако Украина с союзниками пытаются "двигаться шаг за шагом".
Под историком генсек НАТО скорее всего имел в виду главу российской переговорной делегации Владимира Мединского. В прошлом он был министром культуры и автором несколько книг, где популяризовалась новая трактовка истории России.
- 4 июня Рютте сказал, что для прекращения огня Россия должна убедиться, что НАТО не отступит.
- 9 июня генсек НАТО заявлял, что прекращение огня в Украине увеличивает риски для НАТО.
- Также он считает, что Россия может напасть на страны НАТО в течение пяти лет.