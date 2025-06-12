По словам Рютте, Украина и союзники шаг за шагом пытаются идти вперед на переговорах

Марк Рютте (Фото: ЕРА)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал подход России к усилиям по обеспечению прекращения огня в войне в Украине. Об этом он высказался перед встречей министров иностранных дел в Риме, передает ntv.

"Россияне дважды отправляют этого историка на переговоры в Стамбул, хотят начать с истории 1000-летней давности, а затем заявить, что Украина виновата", – сказал Рютте.

Он отметил, что это не помогает прогрессу диалога и ускорению достижения мира. Однако Украина с союзниками пытаются "двигаться шаг за шагом".

Под историком генсек НАТО скорее всего имел в виду главу российской переговорной делегации Владимира Мединского. В прошлом он был министром культуры и автором несколько книг, где популяризовалась новая трактовка истории России.