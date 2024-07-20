Генштаб: Під Кринками відбито чотири атаки росіян – мапа

Сили оборони Півдня повідомляли, що більшість основних позицій військових у селі були вщент зруйновані російськими ударами

Українські морпіхи на лівому березі у 2023 році(Фото: Telegram Володимира Зеленського)

Сили оборони відбили чотири російські атаки у районі села Кринки Херсонської області, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні.

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"На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки ворога в районі Кринок", – йдеться у повідомленні про ситуацію станом на 16:00.

17 липня Сили оборони Півдня повідомили, що захисники продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема, у Кринках.

Проте, зазначили у повідомленні, більшість основних позицій українських військових у Кринках були вщент зруйновані інтенсивним, комбінованим й тривалим російським вогнем, а саме село практично повністю знищене обстрілами окупантів.

"В той же час, українські захисники й надалі перебувають на визначених позиціях і плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів та завдають російській армії відчутних втрат", – підсумовували у повідомленні.

Мапа: Deepstate

Кринки на мапі Deepstate (біла позначка, обведена червоним)

18 липня речник ОСУВ "Хортиця" повідомив, що Силам оборони довелося відступити із селища Урожайне у Донецькій області: тактична обстановка склалась таким чином, що "стало неможливо утримувати там позиції нашим захисникам".

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