Генштаб: Под Крынками отбиты четыре атаки россиян – карта

Силы обороны Юга сообщали, что большинство основных позиций военных в деревне были полностью разрушены российскими ударами

Украинские морпехи на левом берегу в 2023 году (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

Силы обороны отразили четыре российских атаки в районе села Крынки Херсонской области, сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке.

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"На Приднепровском направлении нашими защитниками отбиты четыре атаки врага в районе Крынок", – говорится в сообщении о ситуации на 16:00.

17 июля Силы обороны Юга сообщили, что защитники продолжают выполнять боевые задания на левобережье Днепра, в частности, в Крынках.

Однако, отметили в сообщении, большинство основных позиций украинских военных в Крынках были полностью разрушены интенсивным, комбинированным и длительным российским огнем, а само село практически полностью уничтожено обстрелами оккупантов.

"В то же время, украинские защитники и дальше находятся на определенных позициях и плацдармах на левобережье Днепра, уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери", – заключали в сообщении.

Карта: Deepstate

Крынки на карте Deepstate (белая отметка, обведенная красным)

18 июля спикер ОСУВ "Хортица" сообщил, что Силам обороны пришлось отступить из поселка Урожайное в Донецкой области: тактическая обстановка сложилась таким образом, что "стало невозможно удерживать там позиции нашим защитникам".

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